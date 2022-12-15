快訊／國家警報響！06：54規模4.5地震　最大震度3級

記者陳俊宏／台北報導
國家警報響！根據中央氣象局的地震報告，今天6時54分發生芮氏規模4.5的有感地震，震央位於花蓮縣卓溪鄉，地震深度22.4公里，台東縣最大震度3級，花蓮縣、南投縣2級，嘉義縣、嘉義市、雲林縣、台南市和高雄市1級。氣象局也對花蓮縣發布「災防告警訊息」。
【 第180號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：111年12月15日06時54分12秒
震央位置：北緯23.43° 東經121.29°
震源深度：22.4公里
芮氏規模：4.5
相對位置：花蓮縣政府南南西方 70.4 公里 (位於花蓮縣卓溪鄉)
各地震度級：
● 臺東縣地區最大震度3級
3級：海端、利稻
2級：長濱、成功、池上、鹿野
1級：卑南、東河
● 花蓮縣地區最大震度2級
2級：紅葉、玉里、富里
1級：光復、西林、銅門、西寶
● 南投縣地區最大震度2級
2級：玉山
1級：合歡山
● 嘉義縣地區最大震度1級
1級：阿里山、番路、大埔、太保市、義竹
● 高雄市地區最大震度1級
1級：甲仙、六龜、旗山
● 雲林縣地區最大震度1級
1級：草嶺、古坑
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
● 臺南市地區最大震度1級
1級：新化
▲地震報告。（圖／氣象局）
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