CNN揭台積電這一點「美國偷不走」　PTT一面倒嘆：看完只覺得丟臉

▲美媒撰文認為，台灣工程師低薪但素質高是台積電的優勢。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

台積電在美設廠後，各界紛紛有聲音擔心台灣失去「矽盾」保護，而美國有線電視新聞網（CNN）更是以專文討論此事，並且點出台灣有「一項優勢」是美國無論如何都偷不走，結果被網友們評論為「中肯但丟臉」。

CNN先前撰文引述法商東方匯理銀行台灣分公司研究部門主管Patrick Chen的說法，認為台積電最先進技術仍然會留在台灣，因為台灣「低薪、工程師素質卻很高」，而且若是最先進製程想要外移，經濟部審核時一定不會准許。

文中還另外引述了晶圓產業研究機構TechInsights副主席哈奇森（Dan Hutcheson）的說法，認台積電對全球經濟至關重要，不但被台灣視為「國寶」，更被比喻為「矽盾」，認為台積電的存在能夠防範北京可能的武力犯台。哈奇森還說，台灣如果成為半導體強國，那麼美國將不得不支持與捍衛它，這個戰略非常成功。

針對CNN的專文分析，結論是台灣高科技人才素質高且薪水低，PTT網友看完紛紛感嘆，「有夠寫實」、「悲哀啊」、「高科技奴工讚」、「十萬青年十萬肝，居居輪班救台灣」、「台勞悲歌」、「看完只感到丟臉，便宜好用又耐操」。

事實上，在台積電宣布於美國亞利桑那州的晶圓廠第二期工程開工後，其最大競爭對手英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）接受CNBC訪問時，就曾斬釘截鐵地說美國「永遠無法」不依賴台灣的晶片。

台積電先前表示，計劃在亞利桑那州建設第二期晶圓廠工程，將於2026年正式投產3奈米製程，另外第一期工程則計劃採用4奈米製程，預計可於2024年完工投產。