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帥男「約砲軟到底」摩鐵爆氣　結局神轉！D奶妹驚呆：想包養我？

▲正妹,約砲,外遇,偷吃（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名擁有D罩杯的女網友，日前和外型帥氣的運動男約砲，結果對方不僅遲到，講話也不太有禮貌；最傻眼的是，從頭到尾就是硬不起來，還惱羞怪她難搞。沒想到，原本尷尬又恐怖的收場，隔天竟有爆炸性的轉折，讓她忍不住驚呼，「感覺想包養我。」

女網友在Dcard提到，男方長得帥、身材好、聲音好聽，而且有在運動，「聊起來人感覺蠻好的，不到3天我就把他約出來。」

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怎料，當天她在酒吧等了半小時，對方才姍姍來遲，除了講話很大聲，對店員不太禮貌，身上還有運動過後的味道，「我覺得蠻性感的，但第一次見面又在外面，而且味道真的有點太重了，懷疑他剛打完球直接來。」

▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

在小小的約會後，兩人便直奔旅館辦正事，然而接下來才是一連串傻眼的開始，原po抱怨道，「洗完澡出來，整個房間都菸味，然後放的歌有夠難聽，還在那邊亂弄、亂摳超不舒服，要進來時說戴套會硬不起來，要求無套。」

此話一出，她瞬間有了閃人的念頭，但由於男生身材真的很好，她半推半就地同意了，「結果我幫他弄了老半天，還是一樣給我硬不起來，我155公分、45公斤、D罩杯，應該不是我的問題吧？」

▲▼男性、視訊、電愛、自慰、裸男、性暴力、看A片。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

不僅如此，男生還惱羞怪她難搞、不配合，甚至差點動粗，幸好後來有冷靜下來，女網友也搭計程車安全回到家；意外的是，對方隔天藉口說還飲料錢，跟她要了銀行帳號，沒多久竟轉了2萬9500元，更態度放軟道歉，表示希望下次可以再約。

對此，她不禁直呼，「感覺想包養我，用錢留住我，但為什麼是2萬9500元，差500是怎樣？」而網友們則紛紛回應，「身材這麼好他竟然硬不起來，該不會是臉的問題」、「身材很好...就給陌生人無套？」「這是妳的薪資入帳吧」、「感覺扣五百是開房錢」。

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