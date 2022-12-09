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每月200萬包養！20歲正妹拍全裸片給富豪「面試」　遭噁男坑百萬

▲▼每月200萬包養！台男自創假富豪群組，20歲正妹獻出全裸片才知慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲台男自創假富豪群組稱可介紹富豪包養，正妹被騙獻出全裸片才知慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府警察局刑事警察大隊偵五隊，日前在新竹縣芎林鄉破獲個人詐騙機房，32歲無業的機房首腦林姓犯嫌，涉嫌在FB、IG上尋找正妹搭訕，並一人分飾多角，假借認識眾多富豪，願以「一個月200萬」介紹包養。被害正妹上當後，提供私密全裸影片審核，卻因此被要脅詐財。初步了解，已有3名正妹受害，年紀最輕僅20歲，損失約130萬元。

警方調查，32歲無業的林男，在網路社群軟體FB、IG上尋找正妹搭訕，釋出訊息稱，認識眾多富商，想找高顏值正妹包養，每個月可有200萬的極高報酬等，吸引缺錢花用的女子上門。

▲▼每月200萬包養！台男自創假富豪群組，20歲正妹獻出全裸片才知慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲台男自創假富豪群組，1人分飾多角詐騙正妹。（圖／記者賴文萱翻攝）

事後，林男再一人分飾多角，自創捏造的富豪包養群組，佯裝多位富豪跟正妹互動，並假借要先審核包養條件，誆騙被害正妹提供「身體密碼」等私密全裸影片、照片。

等到取得正妹私密片後，林男假扮的富豪則以資金困難為由等各種理由，向被害人借款，詐取金錢牟利；而被害正妹因對方持有私密影片，也不得不依約匯款。

警方清查，被害人約3人，年齡介於20-30歲間，最年輕的僅20歲，最高被詐金額為35萬。後續將擴大清查其餘被害人，初步預估，受害人損失約新台幣130萬元許。

▲▼每月200萬包養！台男自創假富豪群組，20歲正妹獻出全裸片才知慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼警方持拘票及搜索票，攻堅位於新竹縣芎林鄉個人詐騙機房，當場查獲林嫌，現場查扣相關贓證物。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼每月200萬包養！台男自創假富豪群組，20歲正妹獻出全裸片才知慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

案經偵五隊（14分隊）員警獲報後，循線調查發現林嫌涉案重大，並藏匿在新竹縣一處民宅。警方持拘票及搜索票，攻堅位於新竹縣芎林鄉個人詐騙機房，當場查獲林嫌。

現場並查扣作案手機、平板電腦平板電腦2台、手機1台、金融提款卡2張等贓證物，全案依詐欺等罪嫌，將林男移送台灣高雄地方檢察署偵辦。

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