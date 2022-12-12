「為什麼賣孩子？」小姨慘揹黑鍋22年…姪子現身說出「超扯真相」

▲女子帶著姪子到外地打工，不料20歲的姪子卻意外失蹤。（圖／翻攝自微博）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

大陸河南一名女子22年前帶著姪子到外地打工，不料20歲的姪子卻意外失蹤，這22年來她飽受家人質疑是故意「賣孩子」。如今姪子被找到，並透露當年未歸家原因，該女苦揹了22年賣孩子的黑鍋，終於洗清。

綜合陸媒報導，在22年前，河南商丘一名女子帶著已年滿20歲的姪子牛某輝，一同離開家鄉，遠赴東莞進廠打工，但某天姪子卻離奇失蹤，租屋處找不到人，不在工廠上班，也沒回老家。讓該女子心急如焚，開始了漫長的尋人旅程。

▲小姨聲淚俱下感謝志工及警察。（圖／翻攝自微博）

自從姪子不見後，該女到處尋找姪子，甚至辭去了工作，但20幾年過去了，始終沒半點消息。令人心疼的是，她甚至被家鄉中的人懷疑是「故意賣孩子」的，使她有苦難言，只能揹著這個黑鍋22年。

所幸，在警方以及愛心人士的協助下，姪子終於被找回，該女也淚奔東莞，見到姪子時聲淚俱下直呼「是小姨對不起你」。而姪子也解釋了當年失蹤原因，原來是自己和小姨分開後，身份證遺失，還忘記家中電話，所以這22年一直在外漂泊，直到被愛心人士尋回。





▲當年20歲的牛某輝突然失蹤，害小姨慘揹賣孩子黑鍋，原因竟是忘記家中電話及地址。（圖／翻攝自微博）

此話一出，小姨身上揹了22年賣孩子的黑鍋，終於被洗清，網友看完影片紛紛為小姨抱不平，「20歲丟22年我不理解」、「20歲走丟？沒有身份證，不能回家了？不理解」、「當年都二十歲了，人販子也不敢接這麼個大活」、「我只想知道到底誰的智商有問題？」、「20歲丟了22年，那不叫丟，那叫主動失蹤」、「能想到這些年小姨被冤枉了多少」、「這些年小姨估計沒有少被罵」。