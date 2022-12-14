身體慢性發炎問題大！預防身心疾病　醫提供預防新觀念

▲精神醫學部成癮精神科主任陳紹祖表示，要預防焦慮、憂鬱、和失眠，避免身體慢性發炎反應是方法之一。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

焦慮症與憂鬱症都是常見身心科疾病，花蓮慈濟醫院精神醫學部成癮精神科主任陳紹祖表示，焦慮症或憂鬱症都與身體慢性發炎造成血清素減少有關，血清素分泌助眠褪黑激素，血清素減少也會影響睡眠，因此要預防焦慮、憂鬱、和失眠，避免身體慢性發炎反應是方法之一。

陳紹祖主任十二月四日在台灣醫療科技展專家講座中指出，「焦慮是一種情緒，特徵是緊張感、擔心的想法和身體變化，身體症狀包括胸悶、心跳快、出冷汗、顫抖、頭暈、血壓升高、腸胃不適，而「焦慮症」不同於由壓力引起的短期焦慮，通常是持續六個月或更長時間，患者會反復的擔憂或出現侵入性想法，也可能會由於擔心而逃避某些情境。

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陳紹祖主任提到，焦慮症與憂鬱症就是身體發炎細胞變多且反應強烈，進入大腦引發更多反應，包括與情緒相關的單胺類神經傳導物質(monoamine neurotransmitter)、如血清素（Serotonin）、正腎上腺素（Nor-epinephrine）、多巴胺(Dopamine)都明顯下降，出現情緒低落現象，造成整個大腦過度活化變得混亂，無法有效率的解決問題。

陳紹祖主任指出，很多人都曾經出現焦慮與憂鬱症狀，據大型研究顯示，焦慮症成人12個月盛行率為7.1% ，憂慮症成人12個月盛行率為19.1%，在女性中更為普遍，女男比例約為2:1。而且焦慮症和憂鬱症彼此高度共病，45.7%憂鬱症患者一生中有一或多種焦慮症。

▲陳紹祖主任介紹抗發炎的生活方式，包括不吸菸、限制喝酒。

陳紹祖主任分析，焦慮症和憂鬱症具有約40%中等程度遺傳性，相關的人格特質是神經質 （Neuroticism)），生長和環境風險因素包括養育方式、創傷或忽視等早期生活逆境和當前壓力，其中焦慮症和憂鬱症患者常見於大腦中用於調節情緒的前額葉邊緣系統神經迴路改變。

因應新冠肺炎疫情，花蓮慈院中西醫研究團隊所研發的淨斯本草飲複方，在動物實驗上，發現服用淨斯本草飲濃縮液可以減少發炎反應，而焦慮症與憂鬱症跟發炎反應有關，因此陳紹組主任也在今年著手研究使用「淨斯本草飲濃縮液」輔助焦慮與憂鬱的治療效果，結果發現每日增加服用高劑量與低劑量，均可改善焦慮與憂鬱症狀，高劑量效果更顯著。

為何能改善焦慮、憂慮症患者的睡眠品質，陳紹祖主任表示，患者都是大腦在長期壓力下導致缺乏血清素，因此焦慮、憂慮也會導致褪黑激素分泌不足而容易失眠，不但難以入睡，睡眠也容易中斷或醒來，病人使用淨斯本草飲濃縮液，在改變焦慮、憂慮症狀同時，也改善睡眠品質。

▲陳紹祖主任表示，「淨斯本草飲濃縮液」可改善焦慮與憂鬱症狀，高劑量效果更顯著。

陳紹祖主任分析，焦慮、憂慮都是血清素不足，憂鬱症缺乏比較嚴重，導致無法感受快樂，活力也下降，需要補充的血清素量較多；焦慮症是容易緊張、擔憂，導致胸悶、喘不過氣、甚至冒冷汗、頭暈、腸胃不適，但需要補充的血清素量比較少。

陳紹祖主任也在最後以淨斯本草飲濃縮液輔助焦慮與憂鬱的治療結果歸納出四個結論。

1.改善憂鬱症狀部分，高劑量跟低劑量組均可改善症狀，高劑量組的成效更是明確。

2.改善焦慮的部分，高劑量淨斯本草濃縮飲才可以達到比較顯著的效果。

3.改善睡眠品質的部分，也是高劑量淨斯本草飲濃縮液效果是比較持續。

4.心理層面的健康生活滿意度，在持續服用兩個月後，焦慮與憂鬱都可以達到顯著改善。淨斯本草飲濃縮液可以幫助病人，改善他們主要的憂鬱、焦慮、失眠等等的困擾，提升他們的生活品質。

