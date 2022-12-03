妹子耳朵炸痛！醫挖出「一堆深棕色屎塊」　成果太嚇人

▲女網友被醫師告知，耳朵藏了礦物般的耳屎。（圖／翻攝自Dcard，下同）

文／CTWANT

一名女網友在網路論壇「Dcard」發文表示，最近兩隻耳朵感覺像被包住一樣、又痛又發炎，甚至聽什麼都覺得霧裡「看」花，於是上網搜尋耳朵進水、中耳炎等鍵字，還歪頭單腳跳了30下想緩解不適，但最後還是選擇花200塊就醫，怎知看診後被告知不是中耳炎，更不是耳朵進水。

醫師直白表示，「妳這個耳屎太多，壓迫到神經。」讓原Po聽了上演內心戲大爆發，從感到茫然、嘗試理解到無比驚訝，接著反問醫生耳屎太多就會這樣嗎？並得到對方肯定的答案。醫師在用鑷子夾出耳屎的同時，原Po也因為「有點痛且感受到有東西被拉出來」，而邊哀號邊故作鎮定地跟醫生聊天。

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怎知醫師挖出一些大顆耳屎後，先是告訴原Po這才挖出四分之一到五分之一，接著又笑說「我好像在挖礦」，讓原Po差點沒忍住大笑，結果醫師再補一句，「有了，這個孔露出來了，就像陽光照進去山洞一樣！」讓一直忍笑的原Po直呼，「醫生，你不要再說惹。」

原Po最後也展示了「混合尷尬、社死但又不失歡樂的複雜情緒」的巨大耳屎，笑說「除掉痛的部分，之前還覺得自己到達了世界越快心越慢的至高境界，挖完之後只剩下x，這個世界好吵我要瘋了。」對此，網友們直呼，「這個真的有點巨，不過醫生也是很好笑」、「我也有經驗，挖完才發現原來這個世界這麼吵」、「有點驚人，你從來不清耳朵的嗎？」

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