大業國中首屆實驗教育峰會　跨領域教學促進多元發展

▲▼大業國中第51屆校慶運動會暨首屆實驗教育峰會 展現創新精神。（圖／大業國中提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市大業國中12/14舉辦第51屆校慶運動會暨首屆實驗教育峰會，展示各教學領域創新教學成果，並宣示成為嘉義市市第一所公立實驗教育學校的決心。

峰會開場是榮獲嘉義市音樂比賽優等之大業木笛團、首年轉型行進管樂團表演以及棒球隊戰舞，嘉義市政府陳淑慧副市長蒞臨頒發36位教師參與實驗教育師資培訓合格證書，並參與教育論壇-與市長有約，同時邀請大咖教師王政忠開講、大業學生學習慶典以及由蔡瓊瑢老師指導全校300位學生直笛大合奏等，峰會中大業師生分享創新教學歷程，活動課程緊湊，有別以往傳統校慶，展現實驗教育創新精神。

在「與市長有約」教育論壇上，陳淑慧副市長表示，實驗教育創新教學精神，以學生為主體，強調自主學習、培養跨域人才面對未來挑戰，她鼓勵教師，時常精進自身教學能量，進行教學創新，期許能帶給孩子嶄新的學習體驗。

峰會邀請嘉義大學教授團隊，嘉義大學張俊賢副校長表示，跨領域教學是教育趨勢，高教攜手大業國中，翻轉教育，是件很有意義的大事，期待透過嘉義市政府實驗教育計畫及嘉大社會責任實踐計畫，為大業國中轉型發展，注入活水，未來將持續媒合嘉大各領域師資生參與多元發展的創新課程與活動，型塑未來學生圖像。

大咖開講邀請MAPS教學法創始人王政忠老師分享「後疫情時代的教與學」，王老師與現場與會教師討論如何進行創新教學、翻轉課室，讓孩子在課堂中成為「學習的主人」的訣竅，觸發孩子的學習動力，進行自主學習，促進多元發展。

在大業國中學習慶典中，展現精進教學內涵、豐富孩子學習歷程，打造出不一樣的教學場域，如綜合領域結合雙語教學，規劃「善風點夥」的課程，提倡品德教育的重要；STEAM跨領域課程，由嘉大蘇炯武教授指導，與大業張明正主任聯手合作，進行一場機器人課程與音樂旋律的浪漫邂逅，培養孩子的跨域能力。

大業國中陳明君校長表示，NEW DAYE已經正式啟航，未來在大業國中的孩子，能有更多機會展現自己、成為學習的主人。期許透過嘉義市政府、嘉義大學與大業國中三方合作創新翻轉與跨域結合課程設計與實踐，帶來教育嶄新的里程碑。