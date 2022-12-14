　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

大業國中首屆實驗教育峰會　跨領域教學促進多元發展

▲▼大業國中第51屆校慶運動會暨首屆實驗教育峰會 展現創新精神。（圖／大業國中提供）

▲▼大業國中第51屆校慶運動會暨首屆實驗教育峰會 展現創新精神。（圖／大業國中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市大業國中12/14舉辦第51屆校慶運動會暨首屆實驗教育峰會，展示各教學領域創新教學成果，並宣示成為嘉義市市第一所公立實驗教育學校的決心。

▲▼大業國中第51屆校慶運動會暨首屆實驗教育峰會 展現創新精神。（圖／大業國中提供）

峰會開場是榮獲嘉義市音樂比賽優等之大業木笛團、首年轉型行進管樂團表演以及棒球隊戰舞，嘉義市政府陳淑慧副市長蒞臨頒發36位教師參與實驗教育師資培訓合格證書，並參與教育論壇-與市長有約，同時邀請大咖教師王政忠開講、大業學生學習慶典以及由蔡瓊瑢老師指導全校300位學生直笛大合奏等，峰會中大業師生分享創新教學歷程，活動課程緊湊，有別以往傳統校慶，展現實驗教育創新精神。

在「與市長有約」教育論壇上，陳淑慧副市長表示，實驗教育創新教學精神，以學生為主體，強調自主學習、培養跨域人才面對未來挑戰，她鼓勵教師，時常精進自身教學能量，進行教學創新，期許能帶給孩子嶄新的學習體驗。

峰會邀請嘉義大學教授團隊，嘉義大學張俊賢副校長表示，跨領域教學是教育趨勢，高教攜手大業國中，翻轉教育，是件很有意義的大事，期待透過嘉義市政府實驗教育計畫及嘉大社會責任實踐計畫，為大業國中轉型發展，注入活水，未來將持續媒合嘉大各領域師資生參與多元發展的創新課程與活動，型塑未來學生圖像。

▲▼大業國中第51屆校慶運動會暨首屆實驗教育峰會 展現創新精神。（圖／大業國中提供）

大咖開講邀請MAPS教學法創始人王政忠老師分享「後疫情時代的教與學」，王老師與現場與會教師討論如何進行創新教學、翻轉課室，讓孩子在課堂中成為「學習的主人」的訣竅，觸發孩子的學習動力，進行自主學習，促進多元發展。

在大業國中學習慶典中，展現精進教學內涵、豐富孩子學習歷程，打造出不一樣的教學場域，如綜合領域結合雙語教學，規劃「善風點夥」的課程，提倡品德教育的重要；STEAM跨領域課程，由嘉大蘇炯武教授指導，與大業張明正主任聯手合作，進行一場機器人課程與音樂旋律的浪漫邂逅，培養孩子的跨域能力。

大業國中陳明君校長表示，NEW DAYE已經正式啟航，未來在大業國中的孩子，能有更多機會展現自己、成為學習的主人。期許透過嘉義市政府、嘉義大學與大業國中三方合作創新翻轉與跨域結合課程設計與實踐，帶來教育嶄新的里程碑。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
侯佩岑搬離上億豪宅！　老公離職花旗銀行
LINE貼圖也透露年齡！　20、30、40歲愛用貼圖曝光
中職明年4月1日開打　亞冠賽預定陳金鋒執掌兵符
拜登、張淑芬49年前合照曝！　年輕的他帥炸
快訊／乩童現身落淚！　被附身「意識模糊、只知身體在動」
阿根廷「致勝武器」曝！　梅西比賽必喝它

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林消防獲贈9米美式梯、熱顯像儀　宇榮高爾夫科技公司回饋地方

關山警方舉辦義警常訓　強化守護社會安定力量

冷研碳索館　馬稠後工業園區內首獲觀光工廠評鑑標章

嘉義市競技疊杯代表隊　亞洲錦標賽榮獲7金6銀7銅

幫助植物人　農民李富權贈長濱1號愛心米給創世台東院

雲嘉南分署力推多元培力　樹立社區營造新典範

嘉義文雅國小「泰迪熊計畫」接軌國際　培養孩子世界觀不受限

大業國中首屆實驗教育峰會　跨領域教學促進多元發展

假刑警「健保卡違規遭盜用」騙嘉義婦　警耐心勸說阻詐

婦人看診到一半突昏迷　番路鄉衛生所CPR鬼門關前救回一命

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

女出遠門！傲嬌爹拒顧貓孫 監視器曝...擼貓＋陪睡全都錄

媽從背後摸倉鼠嚇一跳　倒地嘴開開露驚訝臉！

乩童狠甩女信徒巴掌！　頭份太玄宮：並非事實

雲林消防獲贈9米美式梯、熱顯像儀　宇榮高爾夫科技公司回饋地方

關山警方舉辦義警常訓　強化守護社會安定力量

冷研碳索館　馬稠後工業園區內首獲觀光工廠評鑑標章

嘉義市競技疊杯代表隊　亞洲錦標賽榮獲7金6銀7銅

幫助植物人　農民李富權贈長濱1號愛心米給創世台東院

雲嘉南分署力推多元培力　樹立社區營造新典範

嘉義文雅國小「泰迪熊計畫」接軌國際　培養孩子世界觀不受限

大業國中首屆實驗教育峰會　跨領域教學促進多元發展

假刑警「健保卡違規遭盜用」騙嘉義婦　警耐心勸說阻詐

婦人看診到一半突昏迷　番路鄉衛生所CPR鬼門關前救回一命

轟太玄宮「胡言亂語」！拍攝者看完記者會超怒：瘀青了還被迫說謊

昔日連鎖咖啡三角窗金店面蒙塵　2年沒人租原因曝光

日本「殺生石」恐怖詛咒再現！8死屍橫躺現場　官方：不尋常

比理科太太還賺！愛莉莎莎線上課「1萬人達成」　6天募3680萬↑

煮完晚餐出門工作「遭夫鎖門外」　中風也不照顧...可憐婦要離婚

屏東新園雙園大橋旁櫻花蝦工廠火警　消防車被迫繞道搶救

歲末最暖ETtoday高球賽開打　王令麟偕愛心企業揮桿響應

最有溫度的公益聖誕小物在「愛的GOOD力」好物商店

國安局邀媒體餐敘被放鳥！爽嗑完卻報2640元公帳　3官員下場曝

慧洋前11月每股賺14.03元　今年換約漲幅21.34％

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

地方熱門新聞

少年自撞路樹　臉部骨折重創無法酒測

黃敏惠車掃嘉義市區拜票　徐榛蔚、曾銘宗、翁重鈞、吳志揚助陣

張麗善、柯志恩陪同黃敏惠車隊掃街

中職、龍來公司場勘棒球場　肯定改善及優化成果

李俊俋呼籲黃敏惠別再跳針

交通部無人機推動成果發表會

嘉義市國際管樂節管樂踩街彈性交通管制

嘉義城隍廟捐贈嘉義縣救濟金及白米

民雄鄉水綠廊道串聯計畫　中興圳河岸翻新

嘉義檢警聯席會議維護治安

桃園、龜山4.8萬戶「大停水16小時」

桃園副議長李曉鐘　愛心捐贈萬斤柳丁

嗨翻2023！　全台唯一時尚海洋系跨年在桃園

「班班吃石斑」台東縣112所國中小學生嚐鮮

更多熱門

相關新聞

嘉義市大業國中「靜思閱讀書軒」啟用

嘉義市大業國中「靜思閱讀書軒」啟用

嘉義市立大業國中今 (5) 日為新建「靜思閱讀書軒」舉行啟用典禮，副市長陳淑慧、慈濟靜思書軒營運長蔡青兒、信義企業集團創辦人周俊吉先生出席啟用典禮，希望鼓勵親師生靜心讀好書、淨化身心靈。

大業國中「班級社企」結合鄰里社區大掃除

大業國中「班級社企」結合鄰里社區大掃除

比私校更難進！學期費最貴上看20萬　台中另類房市招牌浮現

比私校更難進！學期費最貴上看20萬　台中另類房市招牌浮現

嘉義市實驗教育課程發展中心揭牌

嘉義市實驗教育課程發展中心揭牌

兒子學校主任放話上媒體　孫大千夫婦求償結果曝

兒子學校主任放話上媒體　孫大千夫婦求償結果曝

關鍵字：

大業國中實驗學校

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺過世…5歲女狂吼5字「突冒異常1反應」！

151林彥君結婚了！戀愛半年閃嫁「小10歲車神」

獨／又有辣模私密片外流！H級女神淪陷了

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

大貨車國道「零件脫落」　害14車連環爆胎

10年最早雪寒流體感2°C　全台冰封3天

4強賽還剩幾小時！法國2球員病倒缺席訓練

66歲高國華「梅開四度」　低調娶公務員女友

居隔50天！他見整缸魚「融化成破布」崩潰

太玄宮遭摑女還原始末　定調「不是巴掌」

資深男星「陳屍浴缸」死因曝光！兒子來探望驚見已屍僵

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！IG追蹤暴增

太玄宮還沒開告　民眾先檢舉違建

停車位要價百萬　他精算「租30年才72萬」

乩身狠甩女信徒巴掌「宮廟男星開罵」！超狂天選身份曝

更多

最夯影音

更多
怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ
男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面