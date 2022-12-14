超狂「美魔女」身材好到不科學　真實年齡讓網友大吃一驚

▲美國女星唐納有「最辣美魔女」之稱。（取自 Donna D'Errico INSTAGRAM）

圖文／鏡週刊

俗話說歲月是女人最大的敵人，不過演藝圈不乏許多保養得宜的「凍齡女星」，細緻的肌膚與苗條的身材令許多人稱羨！近日在好萊塢有「最辣美魔女」之稱的前花花公子模特唐納‧德爾里科（Donna D'Errico）就在INSTAGRAM公開一系列美照，她應景穿上聖誕節服飾，絲毫看不出來已經「54歲」了，逆齡外表讓網友都大吃一驚！

▲唐納的外表幾乎看不出已經54歲了！（取自 Donna D'Errico INSTAGRAM）

1968年出生的美國女星唐納過去演出知名影集《海岸救生隊》（Baywatch），之後便一炮而紅，1995年獲得男性雜誌《花花公子》選中成為御用模特兒，性感的外型讓她一出道就深受許多男粉絲的喜愛，更因高人氣獲邀加入《Baywatch Nights》《Inconceivable》等多部影劇。

除了亮麗的外型讓唐納知名度暴漲外，年過半百、「逆齡生長」的容貌也讓她多次登上新聞版面。英國《每日星報》報導，最近唐納在社群分享一組生活照，只見她應景穿上紅色聖誕裝，頭上戴著毛帽，超短迷你裙露出一雙修長美腿，還不忘PO文向粉絲嬌喊：「沒穿小褲褲喔！」貼文立刻引來大批網友的視線。

不少人激讚唐納的「美貌」太驚人，紛紛留言寫下「太不可思議」「完全看不出54歲」「這個外表真的太扯了」「真人芭比！」等稱讚，還有人直說「你是我見過的最美麗的女人」。事實上，唐納曾在節目上坦承身體「動過刀」，包括抽脂、提臀、腹部雕塑等手術，不過她的凍齡臉仍讓許多粉絲紛紛敲碗求祕訣。

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