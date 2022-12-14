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台灣女直播主涉「柬埔寨詐騙」　逃出受害女控她害死3人

▲▼【詐團集中營首腦】專訪！緬甸興華園區死裡逃生　她親揭淡水詐團藏鏡人。（圖／鏡週刊提供）

▲被害人L女（左）在男友（右）陪同下受訪，淚訴她在緬甸的悲慘遭遇。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

警方日前破獲詐騙集團集中營，救出數十名被害人，並尋獲3具屍體，震驚社會。1名從緬甸興華園區逃出來的被害女子，接受本刊獨家專訪，述說她在緬甸期間遭到非人道遭遇，身心俱疲！本刊調查，該集團除在台犯案，還把被害人賣到緬甸從事詐騙、賣淫，集團首腦綽號「六六」與黑幫關係密切，台灣代表則是綽號「花姐」的丘姓女直播主。警方根據她的說法，明查暗訪，勾勒出集團輪廓，刑事局擴大偵辦中。

▲▼【詐團集中營首腦】專訪！緬甸興華園區死裡逃生　她親揭淡水詐團藏鏡人。（圖／鏡週刊提供）

▲緬甸苗瓦迪有興華、KK等多個園區，很多詐騙集團藏身其中。

新北淡水、桃園中壢2處社區大樓，成為詐騙集團囚禁被害人的集中營，甚至釀成3死命案，震驚社會。案發後，警方陸續逮捕數十名嫌犯，並積極追查幕後主嫌，經過1個月明查暗訪、抽絲剝繭，目前有了大致輪廓。

▲▼【詐團集中營首腦】專訪！緬甸興華園區死裡逃生　她親揭淡水詐團藏鏡人。（圖／鏡週刊提供）

▲警方上個月破獲詐團集中營，救出數十名遭囚禁的被害人。

警方調查，該集團分工十分細膩，首腦綽號「六六」，本身雖不具幫派背景，但與天道盟、竹聯幫、四海幫關係密切，且該集團不只在台犯案，連緬甸也有詐騙基地。

▲▼【詐團集中營首腦】專訪！緬甸興華園區死裡逃生　她親揭淡水詐團藏鏡人。（圖／鏡週刊提供）

▲丘姓直播主被點名是造成3死的詐騙集團台灣總代表。

警方掌握，該集團在緬甸「興華園區」關押來自台灣、泰國、柬埔寨、馬來西亞及中國的被害人，逼他們從事電話及網路詐騙，中國、緬甸、柬埔寨黑幫也是該集團股東，以一條龍的方式拓展國際詐騙版圖。

▲▼【詐團集中營首腦】專訪！緬甸興華園區死裡逃生　她親揭淡水詐團藏鏡人。（圖／鏡週刊提供）

▲丘女在臉書刊登徵人廣告，涉嫌將被害人騙到國外後轉賣。

至於該集團的台灣總代表則是綽號「花姐」的丘姓女直播主，她曾是台北市中山區知名酒店經紀人，旗下有多名網紅幫她賣精品，還有北、中、南3名「區代表」，綽號分別為「海南」「龍闕」「劉哥」。

▲▼【詐團集中營首腦】專訪！緬甸興華園區死裡逃生　她親揭淡水詐團藏鏡人。（圖／鏡週刊提供）

警方說，「海南」他們養了很多幹部，而這些幹部又會自己找尋小幫手負責拐騙求職者、管理集中營、保管被害人的存摺及金融卡，才會讓詐騙集中營在台全地遍花。此外，該集團還有2名綽號「果凍」及「小如」的「機場代表」，專門安排被害人出境。

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