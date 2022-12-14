快訊／今晨11.8℃！首波冷氣團達標　寒流接力凍6度↓

▲今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

今年入冬首波大陸冷氣團達標！中央氣象局觀測，今天（14日）清晨本島平地最低溫出現在新北市石門的11.8度，台北氣象站也降到14.1度，符合冷氣團標準（台北氣象站≦14.4度）。氣象專家吳德榮提醒，周末入冬首波寒流，台北測站將降至8度左右，本島平地最低氣溫將降至6度以下。

氣象局今晨對16縣市發布「陸上強風特報」，今日東北風再增強，台中至雲林、恆春半島沿海空曠地區及澎湖將有11級左右強陣風，台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及金門、馬祖將有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

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▲▼今天仍以迎風面降雨為主。（圖／氣象局）

氣象局觀測，今晨本島平地最低溫出現在新北市石門的11.8度，台北氣象站4時多也降到14.1度，符合冷氣團標準。氣象局預報員曾昭誠接受《東森新媒體ETtoday》訪問解釋，今年初開始，以台北氣象站溫度「四捨五入」來定義冷空氣強度，例如14.4度以下就達到冷氣團。

曾昭誠指出，今天、周四清晨冷氣團影響，北部、東半部有雨，中部偶有毛毛雨，南部為多雲，北部整天介於13-15度之間，中南部低溫16度、高溫23-25度；周四白天冷空氣減弱，氣溫稍回升；周五鋒面影響，各地降雨機率滿高，尤其中部以北雨勢會比較大，其他地區為局部短暫雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



曾昭誠提醒，周六鋒面通過，緊接著寒流南下，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，氣溫很快下降，北部周日清晨最冷預估6-8度，中南部10度；下周一寒流逐漸減弱，清晨因輻射冷卻，是中南部最低溫時間，可能比10度再降1、2度， 而白天可回到20度，至於北部低溫10度、高溫15度。

降雪部分，曾昭誠說，今到周五，中部以北3500公尺以上高山可能零星降雨；周六開始水氣增多，周六到周日清晨，全台3000公尺以上高山、中部以北2500公尺以上高山可能降雪。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，周末冷空氣的強度與原模擬類似，台北測站將降至8度左右，為入冬首波寒流，本島平地最低氣溫將降至6度以下，屆時民眾應注意保暖，農漁養殖業也應提早做好防寒措施。

▼周末寒流影響，請提前做好禦寒措施。（圖／氣象局）