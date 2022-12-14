達標！今迎「入冬首波大陸冷氣團」探14度　大台北等2區整天有雨

▲北部、東半部整天有雨。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

今日台北測站出現14.0低溫，冷空氣達到大陸冷氣團標準，成為今年入冬首波冷氣團。中央氣象局表示，今日最低溫出現在新北市富貴角的11.7度，離島金門則僅有9.1度，今日整天北部、東半部持續有雨，尤其大台北、宜蘭地區雨勢較持續，也有局部大雨。

氣象局預報員趙竑表示，今日冷空氣達到冷氣團標準，台北測站出現14.0低溫，整天都是迎風面的北部、東半部有降雨，大台北、宜蘭地區雨勢持續，有局部大雨，中南部零星飄雨，類似降雨情況將持續到明日。

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氣象局也發布低溫特報及大雨特報，因大陸冷氣團影響，金門縣氣溫明顯偏低，今(14日)晨至上午局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率。基隆北海岸、宜蘭地區及臺北山區有局部大雨發生的機率。

▲今日台北測站低溫14.0度，冷空氣達到冷氣團標準。（圖／記者湯興漢攝）

周五以後鋒面將在台灣附近建立並通過，全台各地都有雨，中部以北、東半部雨勢較大，鋒面通過後寒流南下，各地溫度直直落，北部、東半部降雨仍多，中南部降雨集中在山區，周日天氣轉乾，整體雨勢、雨區都縮小，下周一、二降雨更減緩。

在寒流南下前，北台灣溫度都差不多落在15、16度，其他地區高溫仍有20度以上，周五以後溫度明顯下降，最低溫時刻落在周日清晨，北台灣只有6、7度，其他地區8到10度。

下周一寒流減弱、水氣減少，天氣轉乾但要留意輻射冷卻，西半部空曠地區可能有6、7度低溫，北部低溫約7、8度，之後因陽光照射，白天溫度都會逐漸回升。

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