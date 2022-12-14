大陸冷氣團來襲　高屏最低可能只有12度...請農友注意防寒

▲棗冬雨可能造成果皮褐黑色污斑，低溫期間若有降雨，可提前採收 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

根據中央氣象局預報資料，受到大陸冷氣團南下影響，17日起各地氣溫將明顯的下降，並持續至下週一(19日)，高屏地區夜間氣溫可能降至12度以下，山區更有機會出現10度以下低溫。高雄區農業改良場提醒農友隨時注意各地氣象預報，預先做好防寒管理，並觀察作物低溫後的生長變化，即時因應以減少損失。

高雄場戴順發場長表示，高屏地區主要栽培熱帶作物，一般較不耐低溫，於12度以下低溫即可能發生葉片黃化、花苞或果皮損傷及落花、落果等寒害現象，低溫期間可灌水保持土壤溫度，或利用設施覆蓋保溫，若無搭建設施，可利用防風網或黑色遮光網圍起田區四周，以阻隔寒風，延緩果園降溫以減輕作物損害。

目前為高屏地區果樹生產的重點時期，尤其蓮霧正值花果發育及採收期，低溫期間可引灌溫度較高的地下水來保持根溫，但低溫後若劇烈回溫容易發生落果，必要時應適度提前採收果實；部分利用燈照調節產期的棗園已進入採收期，低溫期間降雨可能造成果皮損傷，需隨時注意降雨預報，必要時亦應提前採收。紅龍果目前為產調季節，如開花期遇低溫，需加人工授粉促進果實發育。芒果若為早花的田區，建議於開花期加強飼養授粉昆蟲，以增加授粉著果率。

水稻及蔬菜方面，水稻秧苗場於寒流期間可利用不織布或塑膠布覆蓋秧苗，以減少寒害損失；尚未插秧田區應待寒流過後再插秧，已插秧田區低溫期間可以3-5公分深水灌溉進行保溫，寒流後可先行補植，再施用少量氮肥促進恢復生長。正在生產的冬季蔬菜如苦瓜、絲瓜及胡瓜等容易因低溫引起落花、落果、裂果、葉片黃化及新梢畸形，建議冬季施肥時適度調高磷、鉀肥比例，有助於增加耐寒力。低溫來襲時除了以畦溝灌水及畦面覆蓋保持土壤溫度外，網室頂部可多覆蓋一層紗網，以加強低溫阻隔的效果；在此仍需提醒農友，當氣溫回暖後必須儘速將田區四周及網室上方所加蓋的圍網移除，以避免濕度過高反而引發病害。

花卉方面，熱帶花卉容易受低溫影響造成葉片或花器焦枯、失去商品價值，建議除了加強設施保溫措施外，低溫來襲前應限制澆水以減少植株葉片含水量，或使用抗蒸散劑(如水蠟)來減少植株蒸散，以增加耐寒性；於氣溫回暖後則應避免陽光直射造成植株更嚴重的傷害，可增加遮陰減少光線，以減緩寒害病徵的發生。

戴場長強調，低溫來臨前的防護措施密切影響農作物後續的產量及品質，高雄場已於網站建置農作物相關防寒及復育措施，可供農友參考運用，農友若有任何相關技術問題，可逕洽高雄場技術服務團成員。

入冬首波大陸冷氣團來襲 高雄場籲請農友加強作物防寒管理資源：





