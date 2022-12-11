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卡達變性公主驚爆逃家！「認了同性戀」求英國庇護：怕被父兄殺死

▲▼卡達一名變性的公主在卡達世界盃期間爆出向英國尋求庇護的消息。（圖／路透）

▲卡達一名變性的公主在卡達世界盃期間爆出向英國尋求庇護的消息。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

卡達在成為首個獲得世足主辦權的中東國家後，這個伊斯蘭國家和該國神秘的王室成為了外界的矚目焦點，但該國的保守作風，與打壓同性戀及性別少數（LGBTQ）族群的行為，卻一直為人詬病。外媒披露，卡達一名公主最近在英國尋求政府庇護，因為她擔心自己會因為變性受到迫害。

據《紐約郵報》報導，《星期日泰晤士報》取得一份被洩露的文件，顯示這位卡達公主來自於在該國執政的薩尼家族（House of Thani，卡達王室）。這位公主在2015年夏天趁著全家到倫敦旅行時，偷偷掉隊逃走，並和他的幾位女朋友一起躲了起來。

隨後，她寫了2封信給英國負責移民和安全的內政部，希望尋求英國的庇護，同時還描述了自身因性別問題而面對的困境，「我生來是女性，但我的內心卻是個男性，因此我從記事以來一直感到很沮喪，因為我的外表和內在並不匹配。我覺得我的生活像是被扔進了垃圾堆一樣。」

她也指出，「我不想像其他家人一樣嫁給我的堂兄弟們，我害怕我的兄弟們會對我做出什麼事。但卡達的伊斯蘭教法極其嚴格，同性戀是要受到法律和死刑的懲罰的。所以我想要離開這個國家，離開我統治卡達的家族。」

報導稱，根據卡達律法，犯有同性戀罪名者最多可被判處3年監禁。人權觀察組織在今年10月發布的一份報告顯示，卡達的安全部隊曾無故逮捕LGBT人群，並對他們實施無理的「拘留與折磨」，因此在今年的卡達世界盃中，有7支歐洲球隊曾打算在球賽中戴上反歧視的「One Love」臂章，聲援LGBT族群，不過卻被國際足聯（FIFA）禁止。

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