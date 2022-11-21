88歲大爺1天發洩多次…48歲看護崩潰辭職　鄰曝：嚇走好幾個了

▲越來越多的獨居老人需要照顧。（示意圖／pixabay）



圖文／CTWANT

大陸一名88歲的任姓老翁喪偶後獨居多年，生活自理方面多有不便，於是子女決定幫父親請看護，誰知他竟多次猥褻48歲的朱姓看護，嚇得對方不敢再待下去。

綜合陸媒報導，88歲的任翁喪偶後獨居多年，由於年紀偏大，生活自理方面多有不便，子女考慮到父親生活的實際困難，便到處找人介紹住家保姆照顧生活起居。48歲的朱大姐便應聘成了任大爺的保姆，據本人說法，48歲的她喪偶已有3年，為了生計不得不做保姆，以維持生活。

任翁是朱婦的第二任雇主，在應聘的時候，女方明確告訴老翁自己只負責保潔和做飯等家務，事先劃定相處的界限和底線，任翁也是滿口答應。

沒想到，朱婦剛上崗，做好飯喊雇主來吃飯，就被對方一把抱住，差點遭到強吻，所幸在她強烈抗拒，老翁並沒有得逞，原以為這只是一段小插曲，未料竟是惡夢開始。朱婦指控，任翁後來多次試圖親她，自己害怕對方行為變本加厲，嚇得提出辭職。

對此，任翁坦承親過朱婦的臉蛋，但2人未有任何實質性關係，畢竟自己88歲了，實在心有餘而力不足，再說對方曾說過她喪偶多年，目前沒有老公，問自己是否願意娶她為妻，他認為女方也有此意，反控朱婦釋放了錯誤的信號。

不過，一名匿名的鄰居透露，她曾經幫任大爺介紹過2個看護，老翁半夜三更跑到對方床上睡覺，甚至明確提出想發生關係，嚇得看護第二天一大早就跑路了，懷疑老翁找看護只是幌子，實際上還是想找女人罷了，除了她介紹過的2個保姆，可能早就被嚇走了好幾個，而任翁在附近區域的名聲確實不太好。

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