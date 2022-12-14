台灣交通年死3000人！學者曝關鍵：只處理結果卻未探討原因

▲圖為計程車為了趕排班，在馬路上無敵大迴轉，造成機車閃避不及撞上。（圖／記者游宗樺攝）

文／中央社

國內交通事故死亡人數攀升，最近國外媒體報導台灣交通環境不佳。美國馬里蘭大學教授張金琳今天在交通部的演講中，指出台灣處理交通事故，只處理結果，卻未探討真正原因。

交通部統計，2018年起，台灣交通事故死亡人數持續攀升，2021年已逼近3000人，今年1至9月，交通事故件數、死亡及受傷人數，都較去年同期增加6%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部今天舉行「道路交通安全科技發展與政策願景」研討會，邀請張金琳專題演講，題目是「由系統架構及科技功能探討如何建立安全及友善的交通環境和文化」。

張金琳是馬里蘭大學土木與環境工程學系教授，他一針見血指出，台灣在處理交通事故時都採「鋸箭法」，只處理結果，卻未探討真正原因，有如發現腫瘤般，只開刀解決，但不知為何會有腫瘤。

張金琳說，在交通管理上，交通部有檢討的空間，但交通事故是很複雜因素的結果，有些屬於經濟結構的問題，例如騎機車外送搶單肇事，或機車違規一車多載，常常處理的情形就是肇事者未遵守交通規定，這是明顯的鋸箭法，只處理看到的結果，卻未探討真正原因。

張金琳說，外送員搶單或騎機車規超載，並非這些人想冒險，而是生活在貧窮線的人，常為了生活忽略交通安全，這些與經濟結構有關的問題都不是交通部管得到，交通秩序不該只是交通部的事。

張金琳再舉例，大車右轉撞上機車、行人，甚至造成小車追撞，常可見台灣處理的方式是認定駕駛疏忽，未保持適當距離、未及時煞車等，但應多些省思，了解是否車輛設備有問題，若有系統性的問題是否車輛該召回，如果是個別車輛保養問題，是否應該要追蹤管理及教育，若非系統性的問題，可考慮裝輔助器材改善，例如駕駛開車出現疲勞時，經由輔助器材給予提醒。

張金琳提醒，安全、和諧的交通環境是判定國家文明和現代化的重要指標之一，每件車禍個案後面都有破碎的家庭，值得深思。

張金琳說，健全的交通環境和文化、教育、法律、執法、社福都有關，他曾看到台灣的有錢人違規開車撞死人，卻能新台幣2萬元就交保，「是不是有權有勢就沒事？」

至於現在常談到的科技執法，張金琳說，只有落後的國家才全部靠科技，真正要改善交通問題還是要找到原因，如果只是打麻藥、開刀、貼上人工皮，相同問題還是會再出現，例如被家暴者每天帶著不佳的心情開車，貧窮者為了溫飽搶單做外送，如何要求遵守交通秩序，「倉廩實則知禮節，衣食足則知榮辱」就是這個道理，只有了解事故原因後，再適時輔以科技才正確。

至於人的因素部分，張金琳認為，不只罰單還應教育，例如透過給予最低保險額度改善不良駕駛，酒駕者需要心理諮商，身心障礙者可透過社福團體的幫助等。

至於道路問題的改善，張金琳認為最簡單，但不僅工程設計要嚴謹，標準也應適時更新，並建立斑馬線的權威，同時適時提供資訊，預防違規亂序，例如：提早告知超速照相路段，是為提醒用路人減速，不是為了收更多罰款。

交通部長王國材在會中致詞表示，近年台灣在酒駕防制較有成效，但機車族、高齡者車禍死傷改善仍須努力，交通部提出跨部會7大面向、21項道路交通安全精進作為，包括：酒駕零容忍、修法嚴懲、工程升級、監理革新、執法提升、教育扎根及管考加強。