「最愛看車禍的人」交大吳宗修為屏東交通把脈　12／14成果發表

▲屏東大學交通風險地圖 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為有效降低學生車禍率，國立屏東大學透過與國泰產險合作，耗時兩年密切配合，以多元化方式加強學生交通安全宣導，將VR危險感知模擬遊戲融入交通安全教育，讓學生透過虛擬實境互動體驗，建立正確的駕駛習慣。

此外，屏大亦邀集相關公部門單位前往校園周邊易肇事路口進行會勘，並邀請被譽為全台最愛看車禍的人、車禍鑑識權威，國立陽明交通大學運輸與物流管理學系吳宗修老師進行專業分析報告，為屏東市區交通把脈，並於14日辦理校園交通風險地圖成果發佈會。

▲屏東市14處交通危險熱點。

屏大陳永森校長表示，屏大無論在校園交通動線、軟硬體設施建設上投入很多心力，平時鼓勵學生使用綠能環保的交通工具，如每學期辦理愛心自行車認領活動、三校區前配合縣府設置Pbike、於屏師校區設置電動車電池交換站，亦秉持「屏東事，就是屏大事」的精神，積極檢討校園周邊通行空間。

這次與國泰產險合作提供易肇事路口供相關公部門改善建議、申請教育部與內政部校園周邊暨行車安全道路改善計畫、爭取林森路1巷封路開通，善盡大學社會責任，屏大積極發揮在地大學影響力，整合公私部門資源，使學生安心、家長放心，更期盼與屏東共好共榮。

屏大軍訓暨校安中心指出，這項計畫所產出的專業分析報告及地圖，不但可提供相關單位專業道路工程改善方向，也有助於學生及屏東市民了解危險路口肇事因素，減少交通事故的發生。