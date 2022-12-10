花蓮19交通科技執法地點曝！月平均取締6236件　加強取締5大違規

▲花蓮縣設置19處交通科技執法，月平均取締違規6236件，交通事故每月平均降低35.2%，成效顯著。（圖／花蓮縣警察局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局為確保用路人行車安全及交通順暢，2020年起陸續向交通部爭取補助經費及縣政府編列追加預算，於縣內19處易肇事及影響交通秩序之路口（段）建置科技執法設備，針對重大動態交通違規行為，全面性自動偵測，讓交通違規無所遁形。

花蓮縣目前設置19處交通違規科技執法設置地點及取締項目分別如下：

一、 區間測速科技執法設備：分別於「蘇花改中仁隧道(限速70)」、「蘇花改仁水隧道(限速50)」及「台九丁59.5K至64K（限速40）」設置，取締超速違規。

二、 花蓮市區違規停車科技執法設備：分別於「中山路與中華路口(公園路)」、「中山路與公正街口」、「中山路與中正路口（東西向及南北向）」、「中山路與明智街口」及「中山路與建中街口」設置，取締違規停車。

三、 兩潭自行車道科技執法設備：分別於「12.33K」、「12.9K」、「13.26K」

及「16.61K」設置，取締汽（機）車違規進入。

四、中央路段科技執法設備：分別於「花蓮市中央路與中山路口（限速

50）」及「吉安鄉中央路與建國路口（限速50）」設置，取締超速、闖紅燈、直行車占用左轉彎車道及不依標誌標線行駛等違規。

五、多功能違規取締科技執法設備：分別於「花蓮市中正路與明禮路口」、

「花蓮市建國路與中山路口」、「花蓮市中山路與軒轅路口」、「花蓮市中山路與富安路口」及「吉安鄉中山路三段與中央路二段路口」設置，取締闖紅燈、未禮讓行人、未兩段式左轉及未依標誌標線行駛等違規。

另經花蓮縣警察局統計，上述19處科技執法路口（段），月平均取締交通違規總計約6236件；另防制事故成效方面，設置前月平均發生45.4件交通事故，設置後發生29.4件，交通事故每月平均減少16件，降低35.2%，防制成效顯著。

花蓮縣警察局表示，科技執法針對動態如超速、闖紅燈、未禮讓行人、未依標動態誌標線行駛等)、靜態如違規停車。設置科技執法設備執法非唯一目的，主要希望藉由在易肇事路段設置科技執法設備，有效警示民眾遵守交通安全規則，共創安全、順暢的交通環境。