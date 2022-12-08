永康警防制交通事故最給力　中華路A2交通事故降幅達57％

▲台南市永康區中華路科技執法短短一週，A2交通事故下降16件降幅達57％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警察局12月1日起在永康區，啟用「中華路與大橋三街」及「中華路與中華西街」等2處交通科技執法系統，防制交通事故發生，永康分局統計12月1至7日中華路段之A2交通事故發生12件，較去年同期發生28件，短短一週，因中華路科技執法系統發生效力，A2交通事故下降16件降幅達57％。

永康分局交通組組長葉敏旭說，「中華路與大橋三街」是針對「不依行向專用車道行駛、轉彎未依規定及闖紅燈」等交通違規、另「中華路與中華西街」則舉發「不依行向專用車道行駛」違規行為，24小時交通執法，違規通通逃不過電眼，將被攝錄開罰，提醒民眾注意，分局更新『六三七科技精準執法地圖2.0』，計有16處，結合科技執法、固定桿與移動式測速等模式來執行，讓民眾知道何處危險，進而避開危險。

『六處科技執法系統』，位置於「中華路與中央路」、「中華路與中正南路」、「中華路與大橋三街」、「中華路與中華西街」、「中華路與中山南路」及「中華路與中華一路」等六處，運用科學儀器，自動擷取違規行為，舉發製單；另『三點固定桿照相』，位置於「永大路與中山北路」、「中華路與中華二路」及「復興路與復興路26巷」等三處地點，以及『七處移動式測速照相』，位置於「中正北路」、「中山北路」、「高速一街」、「高速二街」、「大灣東路」、「西勢路」及「王行路」等七處速度管理之路段，全天候執法，希望民眾行經上述路段與路口，要減速慢行、勿闖紅燈、機車兩段式左轉、直行車勿占用左轉專用車道，遵守交通規則，避免交通事故發生。

人要遵守交通規則，如此才能防制交通事故發生，減少民眾的生命及財產的損失，最後提醒各駕駛朋友有事應提早出門，要有「晚到總比不到好的觀念，行車不違規，依照號誌安全行駛，保障您的安全，也關心他人的安全。