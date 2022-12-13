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億萬富翁夫妻「掛屍泳池邊」　房仲帶看豪宅嚇壞！懸賞金飆到7.8億

加拿大富豪舍曼（Barry Sherman）與妻陳屍家中地下室。（圖／路透社）

▲加拿大富豪謝爾曼（Barry Sherman）與妻子5年前陳屍豪宅地下室泳池邊。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合外電報導

加拿大富豪謝爾曼（Barry Sherman）與妻子哈妮（Honey Sherman）於2017年12月陳屍多倫多豪宅地下室，2人呈現半坐姿，脖子環繞皮帶並繫在泳池欄杆上，直至房仲帶客戶看屋才被發現。警方調查至今近5年，卻未能鎖定任何嫌犯，家屬如今把懸賞金提高至3500萬加幣（約新台幣7.8億元），呼籲人們提供破案線索及有關資訊。

警方研判，謝爾曼夫婦2017年12月13日遇害，起初以為是「謀殺後自殺」，後來確認2人都是「具針對性」雙重謀殺案的受害者，因頸部受壓身亡。去年12月，當局公布監視器畫面，顯示一名男子在案發前夕現身死者住家外的人行道，且行徑「高度可疑」，可惜最終依然沒有下文。

▲▼ 加拿大藥廠大亨舍曼（Barry Sherman）以及愛妻哈妮（Honey Sherman）15日上午離奇死亡，最新驗屍報告指出，兩人死因為頸部繩索壓迫（ligature neck compression）。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝爾曼夫婦遭到謀殺，但多倫多警方調查近5年來皆無實質進展。（圖／達志影像／美聯社）

BBC、CBC等外媒報導，謝爾曼創立加拿大最大藥廠之一的奧貝泰克（Apotex），淨資產估計50-100億美元，他與妻子以熱衷慈善聞名，向醫院、大學及猶太機構捐贈數百萬美元。但案發前，奧貝泰克輸掉5億美元訴訟，面臨龐大財務壓力，甚至為此裁員。據傳，謝爾曼當時要求兒子喬納森（Jonathon Sherman）償還5000萬加幣，解決藥廠現金短缺的問題。

喬納森被妹妹亞歷珊卓（Alexandra Krawczyk）暗示涉案，兄妹為此斷絕往來，但他始終堅決否認，並稱自己「每天都感受到無法估量的痛苦」，如今也自掏腰包加碼懸賞金，「直到必須為此邪惡行為負責的人被繩之以法之前，一切都不可能結束。」

謝爾曼夫婦命案發生即將滿5年，多倫多警方偵訊至少250人，接獲1255條線索，卻沒有實質進展，遭受死者子女批評。他們如今表示調查仍在進行中，依然「致力於解決此案，為死者夫婦的親友帶來了結」。

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