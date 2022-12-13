快訊／陳玉珍明返台！　曝光與中磋商小三通、金酒遭禁結果

記者蘇晏男／台北報導

中國禁止台灣酒品、飲料、水產品進口，金門立委陳玉珍，以及連江、金門縣長當選人皆赴中磋商相關事宜與談小三通。陳玉珍今（13日）表示，商談氣氛良好，有關金酒輸中的問題，中方涉台官員認為應是「文件問題」，只要文件補件齊備，沒有不准的理由；至於小三通，她建議可把金門當成兩岸「中間隔離點」，在金門完成隔離，透過「小三通」返回廈門，中方則認為此建議可進一步討論。

▲陳玉珍赴廈門磋商。（圖／陳玉珍提供）

陳玉珍13日指出，她昨天抵達廈門後，晚上即與中方各級機關領導及負責小三通業務包括福建省三通沿海處、廈門市三通處、口岸辦、港口局、疾控中心以及台商協會等人進行開會。由於金酒輸中及小三通復航所涉面向較廣，昨晚會議一直開到半夜近12時，雙方分別就金酒輸中文件問題、小三通復航所涉人員管理、航道管制、口岸管理、隔離便民措施以及降低篩檢費用等問題進行具體討論，後續就看政策如何落實。

針對金酒及其他台灣其他產製品無法輸中問題，陳玉珍向中方說，疫情三年下來，兩岸人民生活都很不容易，尤其是金門與廈門人民之間的情感，金門高粱酒無法輸中，將對金門的經濟傷害很大，希望中方面能用專案辦理的方式，特別關心金酒輸中的問題。

陳玉珍轉述，中方官員表示，金門馬祖本來就與中國互動較多，他們認為只要文件補件齊備，沒有不准的理由，也沒有刁難的問題。

小三通方面，陳玉珍表示，由於中國境外隔離天數目前還是「5+3」，若開放小三通仍維持這樣的隔離方案，將不利於兩邊人員進出往來，她建議可把金門當成兩岸「中間隔離點」，在金門完成隔離，透過「小三通」返回廈門，完成基本核酸檢測確認健康，之後無需再隔離，台商可各自前往其他省市。

陳玉珍向中方提及，她在立法院中也向陸委會及行政院長蘇貞昌表示過，若真有防疫量能的考量，可以採「逐步開放」的方式，以總量管制或者是身份別（金門籍民眾優先）方式來有序開放。她認為，如同開放國境大門一般，重點還是要有開始，才能慢慢調整。

陳玉珍轉述，中國方面涉台官員提到，隔離政策可以盡量便民，陳玉珍提議的在金門先完成隔離代替在廈門天數方案可進一步討論，甚至對篩檢高額費用，只要台灣方面願意，中方也可提供設備及篩檢試劑專供小三通使用，以降低兩岸人民往來之成本。

陳玉珍說，此行會談的結果，她會帶回台灣找相關部會包括陸委會、經濟部、財政部、衛福部等單位再行溝通。這次到廈門的目的也都達到預期中的結果，期盼小三通及金酒輸中問題能夠順利解決。陳玉珍也透露，她預計明中午搭機返台。