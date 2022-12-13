買「百香雙響炮」少5元…店員不給賒帳　他拔槍叫囂下一秒糗了

記者陳雕文／新北報導

新北市中和區一名男子10日下午2點多到興南路一段的飲料店消費，他點了杯55元的「百香雙響炮」，結帳時表示自己只有帶50元，店員把做好的飲料放在男子面前說，「抱歉，我們不能賒帳耶」，男子竟惱羞成怒把飲料灑一地並拔槍！再對店員大聲叫囂，但下一秒卻糗了。

▲男子買飲料少5元求賒帳未果，竟拔槍叫囂。（圖／翻攝自google maps）

據了解，43歲楊姓男子原本在台北萬華跟朋友一聚，後來搭乘小黃要回新北中和的家，行經興南路一段的飲料店時，楊男請司機暫停，他想下車買杯飲料，結帳時少了5元，楊男開始嘗試跟店員溝通，「我家就住附近，等等回去拿」等語，然後準備拿走飲料，店員制止說，「抱歉，我們不能賒帳耶」一句話點燃楊男的怒火。

楊男跟店員開始在櫃檯爭吵，其他店員見狀偷偷報案，後來楊男直接把飲料潑灑在地上，並亮出一把空氣槍嗆聲：「你（店員）給我小心一點…」接著一個霸氣轉身走向小黃準備離去，但一切都被到場的警方目擊！迅速控制其行動並押回派出所。

▲男子上車前被警方逮捕，準備押回派出所。（圖／記者陳雕文翻攝）

後來南勢派出所長陳賴儀跟同仁還在小黃車上查獲折疊刀1把、彈簧刀1把、毒品咖啡包10包（9包初篩為卡西酮陽性、1包初篩未有反應，後續送檢驗）。初步檢測該把空氣槍的殺傷力很低，但確切數據仍待警察局鑑定釐清，全案依恐嚇罪、毒品危害防制條例移送法辦。

▼男子帶槍又帶刀，被警方送辦。（圖／記者陳雕文翻攝）