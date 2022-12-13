遭爆疑登門欲安撫前辦公室主任　高虹安：報導內容與事實不符

▲高虹安。（資料照／記者陳凱力攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對民眾黨立委高虹安涉嫌詐領助理費爭議，鏡週刊今（13日）報導，高為了安撫證人、前行政主任黃惠玟，曾多次親自上門按鈴，要求銷毀關鍵對話，但都未獲回應；另檢調已至立法院人事處，查扣高辦所有助理的薪資清冊。對此，高虹安回應，報導內容有諸多與事實不符，但因偵查不公開，她無法對不實的細節做說明。高虹安強調，她沒有人頭助理，也未公器私用，檢調也沒有到辦公室把相關資料帶回去。

高虹安13日在立法院受訪被問到，周刊報導，她好像跑到之前國會辦公室主任的家，希望溝通？高表示，她看過今天的報導了，內容有諸多與事實不符，但她現在是當事人，在偵查不公開情況下，不知道怎麼說明不符合事實的內容。

高虹安說，在嚴守偵查不公開的狀況下，外界不該做這麼多渲染跟揣測；她要再次強調，自己沒有人頭助理，也沒有公器私用，甚至像之前報導說她嗆搞定司法，這也完全是不可能的事情，因為她不可能有控制、操縱司法的能力，相信謠言止於智者。

高虹安重申，報導裡不實的內容，她沒辦法對這些細節做說明，因為她現在是當事人，律師也告訴她，這情況下一切尊重檢調專業與辦案程序。

「我也不知道怎樣捏造出來這麼誇張的事情。」高虹安說，但她也沒辦法很明確地把案情做說明，只能強調，請大家尊重檢調、尊重司法、尊重北檢聲明。

媒體追問，是不是檢調到辦公室把相關資料帶回去調查？高虹安指出，「都沒有。」社會大眾可能因很多媒體報導的關係而關心案情，但現在已進入檢調偵查程序，請大家尊重檢調辦案；既然已立案調查，檢調一定會有調閱證據、約談相關當事人的相關程序，但是過程中不要把不實內容、渲染跟揣測，透過一些方式加強，搞得社會方向是認為她有罪。

高虹安強調，她一定全部配合檢調，不管是要做什麼資料調閱或約談她本人，都尊重相關偵查程序，請大家尊重北檢聲明，不要讓外界有揣測。