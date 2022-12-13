人夫沉迷夾娃娃機氣走老婆　臉書改「喪偶」結局慘了

記者黃翊婷／台北報導

人妻小玲（化名）表示，丈夫阿德（化名）婚後沉迷夾娃娃機、手遊、網路直播平台打賞，薪水常常不夠花用，還曾偷拿她的存摺、印章去領錢，一氣之下決定搬離同居處，對方竟然把臉書帳號的感情狀態改為「喪偶」，現在兩人已經無法繼續共同生活，因此決定向台北地院訴請離婚。

▲小玲控訴阿德沉迷於夾娃娃機。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

小玲在判決書中主張，和阿德是在2017年8月間結婚，婚後丈夫沉迷夾娃娃機，購買整牆玩具公仔，還愛玩手遊、在網路直播平台打賞直播主等等，薪水常常入不敷出，時常需要她的金援，偏偏丈夫習慣在未告知的情況下，把她帳戶裡的錢轉走，兩人時常為了金錢觀念、生活方式的不同發生爭吵。

小玲說，去年11月她發現帳戶的錢又莫名其妙短少，詢問阿德，得到的答案是「法院扣款」，但後來仔細追查才發現，是丈夫私下偷拿存摺、印章去領錢，她實在忍無可忍，決定搬離同居處，沒想到丈夫居然將臉書帳號的感情狀態改為「喪偶」，還在IG發文痛罵她「背骨（背叛）」。

對於上述指控，阿德經過合法通知，並未在最後言詞辯論期日到場，但他先前到庭時曾辯稱，臉書「喪偶」設定是在雙方婚前就已經更改，後來沒有再改過，「她（小玲）在臉書上也是打著單身，而且她早就有離婚的企圖。我領她帳戶的存款，有她出具的委任書，而且我領款時都會告知。」

阿德還反過來指控小玲在外向朋友及地下錢莊借錢，借據上寫的是他家的地址，小玲直到去年11月間把東西搬完了才告訴他這件事。至於一個晚上打賞直播主上萬元一事，阿德聲稱，電話帳單並沒有那麼多，況且這段期間小玲也沒有盡到妻子的責任。

由於小玲提出戶籍謄本、住處玩具公仔照片、電話費帳單、雙方通訊對話截圖、阿德臉書截圖等證據，台北地院法官認定她的主張應為真實，兩人婚後因為經濟問題起爭執，卻不思溝通，先是女方不告而別，接著男方在臉書、IG發文斷絕關係，可見雙方早就都沒有繼續維持婚姻的意願，確實有難以維持婚姻之重大事由存在，最終裁定准許小玲的請求，判准離婚，全案仍可上訴。