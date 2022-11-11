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模擬國民法官新制2年8場成果多　北院將廣邀參與者「回娘家」

▲▼台北地方法院院國民法官新制專用法庭。（圖／台北地院提供）

▲台北地方法院國民法官新制專用法庭。（圖／台北地院提供）

記者黃哲民／台北報導

全國法院籌備與演練近2年的刑事訴訟國民法官新制，將在明年（2023年）元旦起正式上路，位於京畿的台北地院披荊斬棘，共辦8場演練超過200位素人參與模擬，累積豐碩經驗與心得，由5位北院法官共筆，連同相關建議合寫成新書，並剪輯影片宣導國民法官新制流程與揭露演練過程的花絮，訂於下周二（15日）上午9點30分起，在北院5樓大禮堂舉辦成果發表會。

北院將這場「國民法官模擬法庭成果發表會暨逗陣繞法院」活動，定位成類似「國民法官回娘家」的喜事，廣邀2年來參與演練的國民法官、律師、專家學者、機關團體與里長共襄盛舉，並邀請甫獲第57屆金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎的黃子佼，與北院法官洪甯雅共同介紹北院國民法官教育園區。

▲▼台北地方法院將於11月15日上午9點30分起，舉辦國民法官模擬法庭成果發表會。（圖／台北地院提供）

▲台北地方法院將於11月15日上午9點30分起，舉辦國民法官模擬法庭成果發表會。（圖／台北地院提供）

此外，曾任律師的導演唐福睿與北院法官廖晉賦，將一起主持北院法官共筆集結演練心得所出版的新書發表，還邀請TPSO台北愛樂交響樂團小提琴家鄧凱鴻、大提琴家李姿慧及鋼琴家吳宜玲，現場演出鋼琴三重奏，北院政風室主任林靜瑜主持「逗陣繞法院」活動。

這場成果發表會將在下周二（15日）上午9點30分起，在台北地院5樓大禮堂揭幕，採取茶會方式進行，現場並設置裝置藝術與留言牆，演練過程的幕後花絮，也首度透過影片公開，2年來參與國民法官新制演練的北院全體庭長、法官，更將在場與來賓交流互動，透過與社會積極對話、使多元聲音進入法院，促成新制順利實施。

▲▼台北地方法院將於11月15日上午9點30分起，舉辦國民法官模擬法庭成果發表會。（圖／台北地院提供）

▲台北地方法院將於11月15日上午9點30分起，舉辦國民法官模擬法庭成果發表會。（圖／台北地院提供）

北院透露，活動安排神秘嘉賓，花絮影片也暗藏亮點，表示，感謝司法院、各法院、檢察署、律師公會、法律扶助基金會、學界、各機關、團體及民眾、里民的支持，若無法到場參與成果發表會，屆時可透過直播網址：https://tpd.judicial.gov.tw/tw/mp-151.html收看，在新制即將實施的最後一哩路，共同見證歷史性的一刻。

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