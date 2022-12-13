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23歲正妹遭割喉慘死！男友「站不起來」惱羞　棄屍完回家看A片

▲▼ 英國23歲實驗室技師遭男友殺害棄屍。（圖／Leicestershire Police）

▲ 麥卡勒姆殺害交往僅3周的紐伯勒。（圖／Leicestershire Police）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名男子疑似因「站不起來」惱羞成怒，殘忍殺害交往僅3周的女友，將她勒死後割斷喉嚨，再將屍體遺棄在鄉村路旁，犯案後還傳訊息給女友，試圖掩蓋犯行，隔天早上甚至在家觀賞A片紓壓。陪審團認定他犯下謀殺，他將於16日被判刑，面臨最高終身監禁。

綜合BBC、《鏡報》報導，30歲男子麥卡勒姆（Ross McCullam）去年8月殘忍殺害交往僅3周的女友紐伯勒（Megan Newborough）。事後他坦承，因情緒失控過失殺人，並將原因歸咎於女友「太受歡迎又太聰明」，但否認蓄意謀殺。

麥卡勒姆在一家製磚公司上班，擔任實驗室技術員，去年和女同事紐伯勒開始交往，卻在紐伯勒24歲生日前夕將她殺害。他在萊斯特郡科爾維爾（Coalville）的父母家中犯案，勒頸後割斷紐伯勒的喉嚨，用床單和衣服擦拭血跡，再帶上一套換洗衣物，開著死者的車出門棄屍。

他將死去的女友扛到副駕駛座，開著這輛車離開家中，路上將死者手機丟出窗外，並將屍體丟棄在萊斯特郡一條鄉村小巷。監視器還捕捉到他將車子停在一所學校，換掉身上衣服後丟進垃圾桶。

令人毛骨悚然的是，麥卡勒姆為了掩蓋犯行，還刻意傳訊息給紐伯勒，問她有沒有安全到家。他在訊息中寫道，「妳太棒了」，附上親吻、微笑的表情符號。他明知女友已經死亡，還發語音訊息說道，「妳還沒回我電話，也沒回我訊息什麼的。也許妳根本沒什麼事，或是可能睡著了，總之我玩得很開心。」

麥卡勒姆沉迷於A片，通常每天都會花一個小時觀賞，已經成為他的例行公事，就在他殺人棄屍的隔天早上也看了17分鐘，聲稱這麼做能夠紓解壓力，讓他感覺好一些。

紐伯勒家屬因為她徹夜未歸，在事發隔天報案，定位紐伯勒的手機後鎖定麥卡勒姆，將他依綁架罪嫌逮捕。他落網後向警方坦承，是自己將紐伯勒殺害，將她勒斃後割喉。

麥卡勒姆的律師聲稱，他年幼時遭受性虐待造成創傷後壓力症候群（PTSD），導致他犯案當時陷入「盲目的憤怒」。且麥卡勒姆認為，他最惡劣的行為不是殺害紐伯勒，而是在事後傳訊息掩飾，才會靠著看A片減輕罪惡感。

但檢方指出，麥卡勒姆的說法謊言連篇，認為他只是因為性無能而惱羞成怒，一氣之下動手殺人。家屬也指控，麥卡勒姆至今未能解釋殺人的原因，紐伯勒前途一片光明卻不幸死亡，令親友悲痛不已。

麥卡勒姆雖否認檢方說法，卻無法說服陪審團。陪審員經過90分鐘討論後，一致認為他犯下謀殺罪。他最重將被判處終身監禁，判決結果將在16日出爐。

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