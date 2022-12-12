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國民黨質疑「壯闊台灣」變「裝闊」　吳怡農：目標680萬只募到7萬

▲▼吳怡農中山區機場連線–里長座談會＆受訪。（圖／記者莊喬迪攝）

▲民進黨立委補選參選人吳怡農。（圖／記者莊喬迪攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨12日上午舉行記者會，質疑民進黨北市立委參選人吳怡農涉及「假公益真競選」，其所創辦的壯闊台灣聯盟淪為「裝闊台灣」。對此，吳怡農晚間透過臉書貼出4張照片表示，壯闊台灣聯盟的「後盾計畫」沒有一毛錢在宣傳吳怡農，且藍營抹黑只付11%給教官，實際上教練車馬費佔總支出28％，還有64％經費用於課程宣傳、製作線上內容影片等，且其募資計畫只募到不到7萬元，呼籲「抹黑請到我為止，不要波及後盾計畫」。

吳怡農今天透過臉書反駁藍營質疑稱，從自己被徵召參選開始，一直訴求正面的選舉，可惜的是，國民黨持續攻擊，今天更轉向「後盾計畫」，抹黑所有的志工、教官、夥伴們以及壯闊台灣團隊兩年多來的努力。

吳怡農一一反擊國民黨指控表示，國民黨抹黑「後盾計畫」的募款64％在宣傳吳怡農、11％付給教官，他要清楚的告訴大家，「後盾計畫」的宣傳經費沒有一毛錢是在宣傳吳怡農，所有的宣傳都是為了推廣課程報名、提高「後盾計畫」的能見度、分享災害應變的知識，讓更多人知道壯闊台灣聯盟在做什麼，為什麼必須學會這些技能，進而加入訓練的行列。

吳怡農表示，截至今年9月，今年度的前三季，教官費用佔「後盾計畫」總支出的 28%，而廣告與宣傳只佔 6%，其他的支出則包括場地、設備、器材等營運成本，由於宣傳經費嚴重偏低，因此1個半月前，壯闊台灣聯盟申請到一個勸募字號，使其有機會募款，來宣傳長期在做的事，680萬是他們募集目標，並分配64%的經費用在課程宣傳、線上內容影片的製作、其他線上廣告與宣傳等，他要坦白向大家報告，這個募款專戶只募集了不到7萬元。

吳怡農強調，他再說一遍，這680萬元只是我們一項募款計畫預設的目標，而其中經費分配的比例，更不是「後盾計畫」經費實際運用的全貌，國民黨刻意扭曲事實，隨便拿一份募款經費計畫書，就在那裡看圖說故事，惡意的進行抹黑，真正的事實是：經費0％用在宣傳吳怡農，其中28%為教官車馬費。

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