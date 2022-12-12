北京坦承藥品供應壓力大　發熱門診已緊急擴增3倍

▲大陸防疫鬆綁，發熱門診外出現大批人潮。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京疫情在疫情鬆綁後進一步快速升溫，發熱（發燒）門診外大排長龍，藥房的退燒、感冒藥也大缺貨。對此，北京市官方12日下午坦承藥品供應短期內面臨較大壓力，同時也強調，正在增加全市發熱門診的數量，目前已從94家增至303家。

北京市衛生健康委員會新聞發言人李昂提到，針對市民近期反映較突出的醫院發熱門診就醫難問題，迅速部署全市發熱門診和診室擴面增容，要求二級以上醫院和有條件的基層醫療機構均要開設發熱門診或診室，增派人員力量。

李昂指出，目前，全市醫院發熱門診從94家增至303家，全市全部二級以上醫院均開設發熱門診或診室，其中24小時開診的235家，可接診發熱兒童的100家。

北京市委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任、市政府新聞發言人徐和建也說，疫情的快速發展導致醫療服務、藥品供應在短期內面臨較大的壓力，倡導大家按需購藥、分類就診，不盲從、不跟風。

徐和建表示，如有輕微不適，建議居家觀察治療或去社區衛生服務中心就診，「廣大醫護工作人員是我們抗疫最寶貴資源，我們要關心關愛醫護人員，確保一線醫護工作人員按照防疫規範操作，加強自我防護，合理安排輪休。」

徐和建強調，優化防疫措施落實有個過程，平穩過渡並非易事，難免會有不同聲音，也會有謠言傳播，「我們要不信謠、不傳謠，從權威渠道獲取權威信息，從專業部門獲取科學防護知識，從早日恢復正常生產生活秩序共同目標出發作出每一個人應有貢獻。」