　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

北京不再通報各區疫情數據　只公布全市感染總數

▲北京地鐵,豐台區餐廳。（圖／CFP）

▲北京地鐵。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸防疫政策近期大幅放寬，北京市更傳出已不再公布各區感染數據，只公布全市感染者總數。

根據北京市衛健委10日的通報，北京市9日新增924例本土確診及1308例無症狀感染者，沒有新增疑似病例。

從通報中可以發現，與過去不同，北京市已不再公布各區詳細數據，只公布全市感染總數。

事實上，北京市近一個月來已多次調整疫情數據的通告方式，11月12日起，北京公布的過去一天的感染者情況中，隔離觀察人員感染者已不再公佈住址資訊，只公布所屬區；11月21日起，北京公佈感染者情況中，社會面篩查人員不再公開詳細住址，與隔離觀察感染者一樣，對其資訊只公布到區。

▼北京疫情放寬，昔日封閉小區的景象已經非常罕見。

▲北京,前門大街,西城區核酸檢測點。（圖／CFP）

另外，大陸衛健委目前通報的感染數據也受到不少質疑，官媒《環球時報》前總編胡錫進8日就在微博上直言，衛健委通報的全國頭一天新增感染數字是21165例，而昨天報的是27847例，反而下降了，而且現在的兩萬多例比前一段時間最多時的4萬多例減少了大約一半，「這個數字與老胡直接觀察到的情況和網上可信的信息相矛盾，所以我不相信這個數字是真實的，而且大概也不會有誰相信它的真實性。」

胡錫進指出，「但是這個數字就這麼公布了，明明不真實，有關方面和傳播渠道也不去糾正它，或者進行特別說明，這非常不應該。」

胡錫進強調，應該把這個問題捅破，讓數字回歸真實面貌，或者乾脆不報了，「如果繼續報數字，第一差距不該這麼大；第二，如果就是避免不了較大誤差，應主動對社會說清楚。總之不該讓這個已經嚴重失真的數字繼續通過官方通報渠道傳向公眾，並且不做說明，讓大家自己去理解琢磨。」

►鍋寶「不鏽鋼保鮮盒」5入超特價1080元！輕量好帶、直接微波超方便

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
南韓最美第一夫人「翹腳、穿拖鞋」！　遭轟無禮失格
私密片爆外洩「男主角疑是黑男」！　JKF女郎回應了
瑀熙自拍照驚見「胸部紅紅」！　網認不出：變大了
嘉義市長政見超狂！　穿運動內衣做瑜珈...躺地休息
快訊／20多歲男「二度感染」　發燒4天吐血死亡
快訊／「拳擊女王」陳念琴摘本季第3金！完美封關
汐止恐怖氣爆瞬間曝！　2警消「直接被炸飛」
獨居老人「受困收納箱4天」　見警消破門放聲大哭
梅西賽後為何爆粗口？　真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北京不再通報各區疫情數據　只公布全市感染總數

陸入境隔離傳「再少3天」　台商社群：成都酒店「5天就放人！」

黎智英2項詐欺罪成　被判刑5年9個月

女醫私下惡行曝光！修改「雙胞胎」超音波　接生後秘密賣掉1嬰

陸海關「口頭告知」金酒暫停輸陸　台商：春節特供高粱預估漲2成

魏鳳和：台灣是中國的台灣　勿低估解放軍「堅如磐石」的決心

抖音「4K直播世界盃賽事」被告上法庭　遭控擾亂市場秩序

陸再禁台啤、金門高粱！連黑松、維他露也都「暫停進口」

女子驚叫「我穿內衣別動我！」　大白踹門擄人：就動你怎樣？

女直播主大冒險輸了！被7男帶到野外「捆住」圍攻　她全身濕哭慘

孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」

Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

雙人舞獨留女孩呆站！　陌生暖男上台陪伴表演

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

影片曝！醋男持3槍轟小王　警駁火「嫌頭中彈」命危

男學生們接力灌籃秀英姿！　網歪樓：玩音遊的感覺很強

愛貓少女抱走「流浪黑貓」　2個月後警找上門被法辦！

鸕鶿過冬基隆河吃到飽　預計5個月嗑45萬吳郭魚

北京不再通報各區疫情數據　只公布全市感染總數

陸入境隔離傳「再少3天」　台商社群：成都酒店「5天就放人！」

黎智英2項詐欺罪成　被判刑5年9個月

女醫私下惡行曝光！修改「雙胞胎」超音波　接生後秘密賣掉1嬰

陸海關「口頭告知」金酒暫停輸陸　台商：春節特供高粱預估漲2成

魏鳳和：台灣是中國的台灣　勿低估解放軍「堅如磐石」的決心

抖音「4K直播世界盃賽事」被告上法庭　遭控擾亂市場秩序

陸再禁台啤、金門高粱！連黑松、維他露也都「暫停進口」

女子驚叫「我穿內衣別動我！」　大白踹門擄人：就動你怎樣？

女直播主大冒險輸了！被7男帶到野外「捆住」圍攻　她全身濕哭慘

未婚夫出軌又嫖妓！13年愛情長跑一場空　她心碎提告負心郎

電動車變身「城市空氣清淨機」！Audi發表懸浮微粒過濾裝置

她酒醉被進入覺得好陌生　隔天靠「背上刺青」認出…是男友麻吉

桃園「恐怖兔窩」屎尿滿屋臭翻天！　動保處出手...強制帶走80兔子

蓋司法大樓要拆華山貨物月台　民團疾呼保存「讓不義遺址更完整」

NBA勇士隊前鋒被控「性侵女大生」　不顧女方哀求硬上

JKF女郎爆私密片外洩「男主角被疑是黑男」回應了！揭私下互動：新好男人

南韓最美第一夫人遭批無禮！茶敘「穿拖鞋、翹腳」　在野黨怒轟失格

存300萬頭期想住南科「能買多貴房子」？專家給1數字：不會有問題

嘉義市長政見超狂！穿運動內衣做瑜珈...躺地休息3min　網友嗨翻

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

大陸熱門新聞

人妻準備一桌火鍋　夫自煮麵條吃

女子驚叫「我只穿內衣！」　大白破門擄人

陸再禁台啤、金門高粱！連黑松也暫停進口

大冒險輸了！7男捆住圍攻　女直播主哭慘

為何「暫停進口」台食品？　國台辦回應

嗨過頭！26歲球迷熬夜看世足GG了

百萬網紅直播被當街刺死！　竟是同行為了4萬元下毒手

一通電話騙走她1.1億！話術震撼眾人：拿不回來了

美軍援台灣　國台辦：倚美謀獨注定失敗

快訊／台水產品99.9％全軍覆沒！

世足運彩賺12萬！他嫌少衝彩券行砸店

女醫改「雙胞胎」結果　秘密賣掉1嬰

陸海關「口頭告知」金酒暫停輸陸

魏鳳和：台灣是中國的台灣　

更多熱門

相關新聞

陸方艙一夜變「超級爛尾樓」？　衛健委：改成亞定點醫院

陸方艙一夜變「超級爛尾樓」？　衛健委：改成亞定點醫院

大陸大幅鬆綁防疫措施，外界質疑，此前各地大規模建設的方艙很可能迅速叫停，變成超級爛尾樓。大陸國家衛生健康委醫政司司長焦雅輝9日表示，以地市為單位，按照城市的人口規模，把方艙醫院升級改造成亞定點醫院。所謂亞定點醫院，就是在方艙醫院的基礎上，使其具備一定的治療功能，要按照其床位10%的比例來改造監護床位。

華爾街日報：郭台銘寫信說服中共鬆綁清零

華爾街日報：郭台銘寫信說服中共鬆綁清零

最純正「日本味冬之祭典」12／17+18華山登場

最純正「日本味冬之祭典」12／17+18華山登場

北京版「新十條」與病毒共存？　

北京版「新十條」與病毒共存？　

北京新宣布「境內抵京不用3天3檢」

北京新宣布「境內抵京不用3天3檢」

關鍵字：

北京疫情

讀者迴響

熱門新聞

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

教召男揍班長！軍方要他關5年被駁回

鍾明軒驚出車禍！

玖壹壹健志「私訊梅西」被回了！

中居正廣傳罹癌停工到年底！　「近照快成皮包骨」日網憂

整場出現18張黃牌　梅西怒轟裁判

女友妹妹太正　男滿腦子都是她：怎辦？

快訊／芝妍連換5套「水藍色婚紗絕美」！

獨居老人困收納箱4天　見警忍不住哭

男友曾是玩咖！她開床頭櫃失眠了

金鐘主持人驚爆「正在偷吃」！

阿根廷英雄梅西寫3紀錄！　賽後卻因1件事暴怒

秦綾謙惹不起！　女醫酸爆廖科溢

即／三重女伴母屍百天！真相藏洋蔥

獨／波特王曬出「跟孫德榮對話紀錄」回答5疑問

更多

最夯影音

更多
孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」

孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」
Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

雙人舞獨留女孩呆站！　陌生暖男上台陪伴表演

雙人舞獨留女孩呆站！　陌生暖男上台陪伴表演

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面