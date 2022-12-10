北京不再通報各區疫情數據　只公布全市感染總數

▲北京地鐵。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸防疫政策近期大幅放寬，北京市更傳出已不再公布各區感染數據，只公布全市感染者總數。

根據北京市衛健委10日的通報，北京市9日新增924例本土確診及1308例無症狀感染者，沒有新增疑似病例。

從通報中可以發現，與過去不同，北京市已不再公布各區詳細數據，只公布全市感染總數。

事實上，北京市近一個月來已多次調整疫情數據的通告方式，11月12日起，北京公布的過去一天的感染者情況中，隔離觀察人員感染者已不再公佈住址資訊，只公布所屬區；11月21日起，北京公佈感染者情況中，社會面篩查人員不再公開詳細住址，與隔離觀察感染者一樣，對其資訊只公布到區。

▼北京疫情放寬，昔日封閉小區的景象已經非常罕見。



另外，大陸衛健委目前通報的感染數據也受到不少質疑，官媒《環球時報》前總編胡錫進8日就在微博上直言，衛健委通報的全國頭一天新增感染數字是21165例，而昨天報的是27847例，反而下降了，而且現在的兩萬多例比前一段時間最多時的4萬多例減少了大約一半，「這個數字與老胡直接觀察到的情況和網上可信的信息相矛盾，所以我不相信這個數字是真實的，而且大概也不會有誰相信它的真實性。」

胡錫進指出，「但是這個數字就這麼公布了，明明不真實，有關方面和傳播渠道也不去糾正它，或者進行特別說明，這非常不應該。」

胡錫進強調，應該把這個問題捅破，讓數字回歸真實面貌，或者乾脆不報了，「如果繼續報數字，第一差距不該這麼大；第二，如果就是避免不了較大誤差，應主動對社會說清楚。總之不該讓這個已經嚴重失真的數字繼續通過官方通報渠道傳向公眾，並且不做說明，讓大家自己去理解琢磨。」