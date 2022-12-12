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蘇貞昌頒國家工藝成就獎　宣示明起4年投入30億助產業發展

▲行政院長蘇貞昌親自頒發2022國家工藝成就獎，肯定鹿港藝師李秉圭之成就與貢獻。（圖／文化部提供，下同）

▲行政院長蘇貞昌親自頒發2022國家工藝成就獎，肯定鹿港藝師李秉圭之成就與貢獻。（圖／文化部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣工藝領域最高榮譽「國家工藝成就獎」，今年由深耕木雕工藝近60年的李秉圭獲獎，日前由行政院長蘇貞昌親自頒發獎座及得獎證書，嘉許表揚他對台灣工藝之卓著成就與無私奉獻。

頒獎典禮於11日於台灣工藝研究發展中心舉行，蘇貞昌和文化部長李永得皆出席；蘇貞昌表示，由國家最高行政機關頒發國家工藝成就獎，代表國家最高的敬意，也希望在台灣各行各業長期投入著有貢獻者能被大眾看見，他也提到行政院已核定「台灣工藝文化產業中長程計畫」，將自明（112）年起的4年，投入近30億元於工藝產業發展，「代表政府有多大的決心及誠意」。

▲行政院長蘇貞昌親自頒發2022國家工藝成就獎，肯定鹿港藝師李秉圭之成就與貢獻。（圖／文化部提供）

蘇貞昌強調，台灣有相當多優異的工藝創作，更有許多工藝大師一生不藏私的投入修復及傳承工作，其偉大不僅是工藝成就上，更是人格及精神的偉大，其和土地相連的精神，是真正的愛臺灣。「臺灣的美不僅在山水，也在人間國寶」，期盼大師的精神成為典範一代代傳承，成就台灣社會最美的樣貌。

▲行政院長蘇貞昌親自頒發2022國家工藝成就獎，肯定鹿港藝師李秉圭之成就與貢獻。（圖／文化部提供）

文化部長李永得感謝蘇貞昌對臺灣工藝發展的重視，文化部及工藝中心自明年起將在行政院支持下，大幅增加工藝相關預算，鼓勵創作、支持工藝家，並建立重要的平台與行銷管道，期盼讓台灣最有特色的工藝創作有更好銷量，同時推廣至海外，讓台灣工藝文化發展永續發展。

於2020年獲國家工藝成就獎的評審團代表陳啟村指出，李秉圭除個人工藝成就，亦致力於修復工作，更因待人謙和、不吝傳承的精神，因此在眾多推薦名單中，由評審團共同評選為今年最具代表性的得主；工藝中心即日起也辦理「頭手工課．李秉圭特展」，地點即在工藝中心工藝文化館1樓（南投縣草屯鎮中正路573號），展出至2023年2月5日，週二至週日每天9時至17時。

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