快訊／台中死亡車禍！85歲騎士逆向鬼切　遭貨車撞上不治

▲台中太平今日下午發生一起死亡車禍，85歲老翁騎車逆向遭貨車撞上死亡。（圖／記者許權毅翻攝）
記者許權毅／台中報導
台中市太平區今（12）日下午13時34分大興路與大興一街發生一起死亡車禍，一名59歲陳姓貨車司機沿大興路往中山路直行，不料一名85歲胡姓騎士從大興一街騎出左轉，未依照標線行駛，逆向鬼切與貨車發生嚴重碰撞，經送往國軍總醫院搶救後，仍於14時29分宣告不治。
現場機車倒地，左側車殼破裂，貨車車頭碰損。太平分局警方表示，正調閱監視器釐清事故經過，雙方並無酒駕。
▲台中太平今日下午發生一起死亡車禍，85歲老翁騎車逆向遭貨車撞上死亡。（圖／記者許權毅翻攝）
記者許權毅／台中報導
台中市太平區今（12）日下午13時34分大興路與大興一街發生一起死亡車禍，一名59歲陳姓貨車司機沿大興路往中山路直行，不料一名85歲胡姓騎士從大興一街騎出左轉，未依照標線行駛，逆向鬼切與貨車發生嚴重碰撞，經送往國軍總醫院搶救後，仍於14時29分宣告不治。
現場機車倒地，左側車殼破裂，貨車車頭碰損。太平分局警方表示，正調閱監視器釐清事故經過，雙方並無酒駕。
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