快訊／台中死亡車禍！85歲騎士逆向鬼切　遭貨車撞上不治

新北市新店區一部社區接駁小巴士在左轉時，未注意一名正在過馬路的職業軍人，直接將他撞倒，警消救護人員獲報趕抵，發現他卡在車底，造成他顏面撕裂傷，骨盆骨折，緊急將他救出，送往醫院救治，經急救無生命危險，詳細肇事原因待警方調查。