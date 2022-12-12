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社會 社會焦點 保障人權

爺喜喪靈前「父遭叔、堂弟打死」！他看畫面慟：倒地還叫起來再打

記者陳凱力、蔡怡萍／新竹報導

新竹縣關西鎮一名宋姓人瑞日前喜喪，沒想到子孫們卻在靈堂前因瑣事大打出手，兄弟叔伯扭打成一團，過程中哥哥被推倒在地，頭部遭重創昏迷，送醫後傷重不治，弟弟與姪子則因傷害致死罪嫌移送偵辦。死者兒子面對爸爸竟遭叔叔及堂弟親手活活打死，哽咽指他們「沒念及親情，一定是刻意的」，甚至在爸爸倒地後還嗆「起來再打」，一言一行都讓他悲痛萬分。

▲▼新竹72歲兄因喜喪問題遭62歲弟、姪子打死。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲畫面錄下72歲兄與62歲弟、姪子一路推打出靈堂外。（圖／記者陳凱力翻攝）

本該是一樁「喜喪」之事，卻演變為叔姪打人致死的人倫悲劇，新竹縣關西鎮日前一名宋姓人瑞舉辦喜喪，家中還掛上紅布幔，平時住在外地的72歲哥哥回到老家，本想詢問與父親同住的62歲弟弟有什麼需要幫忙，不料卻發生口角、遭一路推打至門外空地，造成哥哥重摔在地，頭部受到重創，送醫後發現頭骨破裂、顱內出血，昨日（11）清晨不治。

▲百歲人瑞喜喪！子孫靈前打成一團　72歲兄頭骨破裂送醫不治。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲兄弟在靈堂外大打出手，百歲人瑞喜喪也變了調。（圖／記者陳凱力翻攝）

死者兒子出面表示，爸爸只是想詢問叔叔幫忙處理爺爺喜喪，沒想到叔叔很不耐煩，不告知也不想讓爸爸插手，大家情緒都很不好，這時堂弟卻先動手推爸爸，接著父子倆很激動地將爸爸推出靈堂外，將爸爸狠狠推倒在地，甚至堂弟無視爸爸已撞到頭，叫喊「起來再打啊」，讓爸爸送醫後顱內出血、隔天清晨就不幸往生。

▲▼新竹72歲兄因喜喪問題遭62歲弟、姪子打死。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲家中還掛著喜喪的紅布幔。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼新竹72歲兄因喜喪問題遭62歲弟、姪子打死。（圖／記者陳凱力翻攝）

「我父親是被一拳一拳、被活活活打倒在地」，他越講越難掩悲痛，回想爸爸送加護病房後，他趕回來想了解過程，叔姪倆一概否認，想調監視器畫面他們也極力反對，等警察公權力介入後才勉強同意，看到畫面他更是無法接受，自己的堂弟對倒在地上的爸爸不斷追打，「難道不是刻意要重傷害爸爸的嗎？」

「絕對不可能是過失致死」，死者兒子說，如果還有掛念親情，絕對不會這樣將爸爸活活打到頭骨破裂，太離譜了，刻意出手的成分很重，他也哽咽的說道，「對於我一個好好的父親這樣被叔叔、姪子毆打致死，叫我要如何接受？」

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