17歲少年關到變大叔　2關鍵證人驚吐「證詞假的」！揭25年冤獄真相

▲曾經是17歲少年的克拉克(Darrell Lee Clark,右)被誤判殺人,關了近25年冤獄,2022年12月才獲釋。(圖/翻攝自Georgia Innocence Project推特)

記者張寧倢/綜合外電報導

網路自媒體Podcast(又稱播客)內容多元,就像ETtoday節目《我在案發現場》談台灣真實案件,美國一檔真實犯罪Podcast先前也邀請喬治亞州15歲少年命案的2名關鍵證人上節目,沒想到訪談意外揭露了未曝光的新細節,促使當局重啟調查。最終關了25年冤獄苦牢的2名犯人被證明清白,上周已無罪釋放。

根據CNN、《每日星報》報導,喬治亞州15歲少年鮑林(Brian Bowling)1996年10月18日在家中和女友講電話時告訴對方,自己正在用一把槍玩「俄羅斯輪盤」的殺戮賭局,結果鮑林頭部中彈死亡。當年17歲的克拉克(Darrell Lee Clark)與斯托里(Cain Joshua Storey)成為被告,並於1998年依謀殺罪、共謀謀殺罪雙雙被判無期徒刑。

After more than 25 years of wrongful imprisonment, Lee Clark will get to celebrate Christmas with his family this year outside of prison walls- something he has never been able to do as an adult! #exonerated pic.twitter.com/eNoVaVlApR