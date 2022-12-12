中國突禁我國產品「影響通路、超商銷售」？業者：沒有變化

▲中國宣布禁止輸入台灣水產品、飲料、酒類。（示意圖／記者任以芳攝）



記者蕭筠、周姈姈／台北報導

中國無預警禁台灣水產品、飲料、酒類輸入，其中又以水產品影響產值約60億元，衝擊最大，而此舉是否影響台灣各大通路、超商銷售情況？對此，就有業者表示「目前沒有相關變化，已排定好的檔期中優惠也都照舊」。

根據本站11日報導指出，台灣業者輸銷中國註冊方式分為推薦註冊及自行註冊，方式由中國單方決定，據食藥署收集中國網頁各類產品核准狀態歷程，12月8日有效件數有1006件、註銷31件、暫停進口2195件，12月10日有效件數降至792件、註銷維持31件、暫停進口增加至2409件。

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▲吳秀美（右2）指，2409件暫停輸中產品中，1800餘件無意願補件。（圖／記者趙于婷攝）

食藥署長吳秀梅於11日記者會指出，暫停進口2409件，其中1800餘件廠商無意願補件。中國對台灣輸銷不平等，包含註冊程序不透明，台灣僅能書面提交，也未提供諮詢管道；各部會將持續輔導業者送件，創建專線供業者諮詢，也會通聯中國詢問新制規定與送件進度。

吳秀梅說，據中國12月9日提供審查不符合原因，共有7大項，以文字不符合要求621件最多，其次依序為生產許可證明不符要求499件、企業申請書不符要求396件，其餘還有產地聲明不符要求、未按要求提供註冊文件、申請產品編碼有誤及不屬於食品類企業註冊。

中國今年6月開始陸續禁台灣石斑、白帶魚、竹筴魚輸入，之後又指多家台灣食品廠、水產品加工廠等未完成更新註冊，暫停輸入相關產品。近日中國海關總署以註冊訊息不完整為由，再暫停台灣水產品及加工食品進口。

中國去年4月發布「進口食品境外生產企業註冊管理規定」，要求全世界輸銷中國的食品生產、加工、貯存企業，今年起皆須向中國海關總署申請註冊。

針對中國禁台灣水產品、飲料、酒類輸入一事，是否將影響台灣通路、超商販售狀況？通路業者回應，目前沒有相關變化，已排定好的檔期中優惠也都照舊；至於超商的部分，有超商表示「無太大影響」，也有超商指出「針對後續處理有詢問過廠商端，目前廠商內部還在討論中。」

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