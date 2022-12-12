陸禁台產品進口　綠批藍譴責政府「隔空唱和」

▲民進黨團書記長郭國文。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨 立院黨團）

記者呂晏慈／台北報導

中國大陸無預警暫停台灣農漁產品輸入，近日傳出包含台啤、金門高粱等產品都被禁，國民黨立法院黨團12日舉行記者會，質疑政府行政怠惰，但民進黨立法院黨團也開記者會反擊稱，中國對台經濟霸凌，在野黨卻隔空唱和、譴責我國政府，讓人難以接受。

民進黨團今天上午舉行「中國經濟霸凌，國民黨勿隔空唱和」記者會。黨團書記長郭國文會中表示，政府早在去年就有所作為，中國違反世界貿易組織（WTO）基本原則，造成貿易傷害，但當台灣受到傷害，在野黨卻隔空唱和對岸、一味譴責政府舉動，讓人難以接受。

郭國文強調，政府在過程都有積極作為，食藥署總計輔導3232件、被退件2409件，退件率高達將近7成5，明顯受到不公平待遇、經濟霸凌，呼籲行政院應趕快進行積極的商業市場部署，去除掉對台灣不友善市場依賴。

此外，行政院秘書長李孟諺今天在立法院內政委員會備詢時說明，衛福部、農委會已舉行聯合記者會再次向國人報告說明，中國要求所有食品輸出業者要去登錄許可，食藥署已成立專案小組，專屬平台輔導業者完成登錄程序，但看起來確實受到不公平待遇，其他國家期限都到明年，卻提早1年對台灣做相關處理。