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蟑螂大軍出沒北一女校園　校慶攤位這裡「尖叫連連」

▲北一女中校慶展出蟑螂秀。（圖／記者楊惠琪攝）

▲北一女中生物老師蔡任圃示範蟑螂秀。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市北一女中今（12日）舉行119周年校慶，校內安排各種表演、競賽、學生作品與教學成果展。北一女生物老師蔡任圃與科展指導學生設置「小強的世界」，介紹蟑螂行為與生理作用，可看到蟑螂在跑步機上奔跑，現場還透過電擊、斷頭、灌酒等方式，進行科學實驗，校慶「蟑螂秀」吸引許多學生參觀。

蔡任圃與學生透過生動、動態的展演方式，展出蟑螂常見行為、心臟運動週期觀察、免疫反應、呼吸週期與代謝、器官觀察等5大主題。

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現場以滾動的浮球充當蟑螂的跑步機，蔡任甫說，只要拿竹筷碰觸蟑螂的「小屁屁」，蟑螂就會快跑，而蟑螂在飛行、跑步的過程中，蟑螂鬚是筆直不動的，只有在靜止的時候，惱人的蟑螂鬚才會晃來晃去。他還說，蟑螂其實很愛乾淨，平均15至20分鐘就會清潔觸角與四肢。

為了觀察蟑螂的呼吸週期與代謝率，展示學生對蟑螂施以斷頭、灌酒、溺水等「酷刑」藉此測量蟑螂的呼吸與代謝情況；而為了測量蟑螂的免疫反應，則採取電擊、觸角自殘等方式；現場透過顯微鏡還可一窺蟑螂的噗通噗通跳動的心臟；甚至由北一女學生現場表演「蟑螂解剖秀」。

▲北一女中校慶展出蟑螂秀。（圖／記者楊惠琪攝）

▲北一女中校慶蟑螂攤位吸引大批學生。（圖／記者楊惠琪攝）

蔡任圃投入蟑螂研究十多年，他說，蟑螂是隨手可得、成本低、好取得又好操作的實驗對象，解剖不會產生倫理道德問題，而且人類身上的現象在蟑螂身上都看得到，像是蟑螂也跟人類一樣，不喜歡被孤立，只要把蟑螂關在獨居室，通常死亡率會上升。

蔡任圃還說，研究蟑螂也是基於生命教育的理念，通常研究蟑螂、接觸蟑螂一段時間後，學生原本覺得可惡討厭的蟑螂，就會變得有點可愛，甚至有學生說「原來蟑螂也會吃飯飯、愛洗澡」，藉此告訴學生生命沒有價值高低之分，從蟑螂覓食與群性活動，可以看到很多人生哲理。

而為了研究蟑螂，蔡任圃在北一女校園內還設置蟑螂區，養了至少6至7萬隻蟑螂，他自豪說：「我的蟑螂數量，可以供應全北市的科展研究」，不過為了避免蟑螂脫逃，引起校園恐慌，他的蟑螂屋設有層層關卡，插翅難飛。

▲北一女中校慶展出蟑螂秀。（圖／記者楊惠琪攝）

▲北一女中生物老師蔡任圃在校內養蟑螂做實驗。（圖／記者楊惠琪攝）

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