台南女中105週年校慶運動會開幕　黃偉哲邀請Martin Hurkens溫暖獻唱

▲台南女中歡慶105週年校慶暨第65屆運動會開幕典禮，市長黃偉哲到場致詞，並邀請荷蘭歌手馬丁賀肯斯為校慶獻唱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南女子高級中學9日歡慶105週年校慶暨第65屆運動會開幕典禮，市長黃偉哲到場致詞，並邀請溫暖歌聲的荷蘭歌手馬丁賀肯斯（Martin Hurkens），為校慶獻唱Rose及You Raise Me Up兩首歌曲，現場學生熱情獻花，也向黃偉哲市長鼓掌歡迎，場面相當熱烈。





市長黃偉哲表示，今日來祝福台南女中105歲生日快樂，還有第65屆運動會順利，非常開心，他特別邀請自荷蘭的Martin Hurkens來為大家獻唱，同時黃偉哲也向師生預告，南市府接下來有3場活動及與會卡司嘉賓，12月17日新營音樂會，12月24日和31日於市政府西側廣場舉辦的聖誕跨年演唱會，歡迎各位師生來一起聖誕跨年系列活動，希望學生學習之餘，也要適時放鬆，來聽聽偶像唱歌。





荷蘭歌手馬丁賀肯斯說，很高興再次來到台灣，這裡人情很溫暖，就好像回到家的感覺。

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台南女中的前身為1917年的「台灣總督府台南高等女學校」，在戰後1947年由「台灣省立台南第二女子中學」（南二女），和「台灣省立台南第一女子中學」（南一女）二校合併，成立「台灣省立台南女子中學」，簡稱「省南女」，至今許多老台南人仍習慣這樣稱呼。台南女中表示，今日活動也敬邀「家族三代同堂南女人」一同回到母校共襄盛舉。