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踢走C羅嗨爆！球迷街頭慶祝　下秒遭「殘忍割喉」命危

▲▼法國球迷在11日的球賽後興奮地湧上街頭，引發騷亂。（圖／路透）

▲法國與義大利的球迷在11日球賽結束後興奮地湧上街頭，引發騷亂。圖為巴黎球迷在香榭麗舍大道的慶祝活動。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

本屆世足黑馬摩洛哥再創奇蹟，在11日與葡萄牙的激戰中以1比0淘汰對手，除了終結葡萄牙球王C羅的最後之舞，也成為第一支在世界盃闖入四強的非洲球隊。然而，摩洛哥球隊空前的勝利卻在義大利引發命案，一名非洲男子在慶祝活動中被殘忍割喉，目前仍在和死神搏鬥。

綜合《每日郵報》與義大利當地媒體報導，事發當時，這名身份不明的受害者正與5000名摩洛哥球迷一起聚集在米蘭奧伯丹廣場（Piazza Oberdan）附近的布宜諾斯艾利斯大街（Corso Buenos Aires）慶祝。突然，幾名球迷在人群中發生衝突，還產生了肢體衝撞。

這名30歲左右的受害者隨即介入調解，不料卻在推擠中意外撞到一名與慶祝活動無關的東歐男子，隨後對方拔出一把刀，用力地朝受害者的喉嚨刺去，並立即朝廣場的方向逃去，而被割喉的男子則被送往醫院，並被緊急插管。

報導稱，醫師目前判定受害者的情況危機，同時還有頸動脈出血，生命垂危。由於受害者身上沒有證件，因此他的身份目前尚未得到確認，不過有目擊者透露，這名身份不明的受害者似乎擁有北非血統。

除了義大利外，法國也有不少球迷在球賽結束後擠滿了巴黎街頭，他們高呼口號、揮舞旗幟，同時慶祝著摩洛哥與法國的勝利。從路透社拍到的現場畫面可見，有部分被勝利沖昏頭腦的球迷竟嗨到狠砸商店，並與警察發生衝突，導致法國警方不得不在香榭麗舍大道發射催淚彈，維持秩序。

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