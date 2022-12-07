女網紅慘遭「木乃伊式捆綁」全身潑墨…啤酒瓶爆頭！暴行影片曝　

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記者鄭思楠／綜合報導

大陸社交軟體6日瘋傳一段女子被捆綁後臉部塗墨水遭毆打的影片，引發多方關注。影片顯示，一名女子全身被透明膠帶捆綁，之後兩名男子在她臉上塗抹墨水，一名男子還說「把手按住別讓她亂動」。待女子臉上被全部塗抹墨水後，一男子用啤酒瓶砸她額頭，並試圖脫去她鞋子，另一女子衝入鏡頭大叫「不要動她」。

據《極目新聞》報導，一段2分28秒的影片顯示，一名女子全身被透明膠帶木乃伊式捆綁，之後被2名男子在臉上塗抹墨水，慘遭啤酒瓶砸頭。

該影片最初由定位於浙江永嘉縣的某網友發布，之後被其他網友轉發，不過原帳號已將影片刪除。12月6日下午，永嘉縣公安民警回應，經調查，此事發生地並非永嘉縣。

▲網傳女子臉塗墨水遭捆綁毆打。（圖／翻攝自極目新聞）

此後，有網友稱此事疑似發生於浙江臨海市。臨海警方回應，他們也注意到該網路影片，影片中有兩人為當地網紅，警員已將其傳喚到派出所調查。

據臨海公安最新通報，12月6日下午，該局在網上巡查發現，一則「女子被捆潑墨」影片被網友轉發，引起廣泛關注。該局立即開展調查，現初步查明，12月1日，陳某蘭（女，31歲，福建籍）與徐某志（男，38歲，臨海籍）相約，從福建莆田到臨海杜橋進行「直播PK打榜」，約定輸方接受懲罰。12月5日下午，在陳某蘭「PK」失敗後，徐某志等人將其用膠帶纏繞、潑灑墨水，並拍下影片發到某短影音平台，後被大量轉發，造成不良社會影響。目前，徐某志、李某華、陳某蘭等7名涉事人員已到公安機關接受調查，事件正在進一步處理中。