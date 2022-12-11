　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

騎車抽菸被攔查！警1句話…他傻愣回派出所　竟找到失散20年母親

▲▼騎車抽菸被攔查！警1句話…他傻愣回派出所　意外找到失散20年母親。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲男騎士騎車抽菸被攔查，警方查緝身分，發現他被列為協尋人口。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

一名70多歲的藍姓老婦人，20多年前遠走他鄉，她因思子心切，上月底回到高雄時，發現已經物是人非，轉向仁武分局報案，希望員警協尋兒子。警方6日攔查一名騎車邊抽菸的男騎士，發現他竟就是藍婦要找的兒子，母子透過電話相聚，約定這次過年一定要團圓。

藍姓老婦人20多年前因故離家，獨自前往台中居住，多年來都沒有和家人聯絡，她因為思子心切，希望有生之年能再見到兒子一面，上月29日，她回到過去於高雄仁武住處，但發現舊家已經改建，沒辦法聯繫上家人，因此向仁武分局報案協尋。

警方於6日傍晚5點多，於鳥松區中正路、長青路口巡邏時，發現一名男騎士騎乘機車邊抽菸，員警上前示意攔停，並勸導騎車抽菸是違規行為，同時也查緝男騎士的身分。

▲▼騎車抽菸被攔查！警1句話…他傻愣回派出所　意外找到失散20年母親。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲母子相隔20多年才通電，高男情緒激動。（圖／記者許宥孺翻攝）

而這一查，不得了，竟發現46歲的高姓男騎士被列為協尋失蹤人口，員警告訴高男：「你媽報你失蹤耶！」高男一聽秒愣住，表示：「蛤？我找我媽好久了！她住哪裡？」員警請高男一同回派出所，母子透過電話聯繫上，確定高男就是藍姓婦人要找的失散兒子。

兩人在電話中訴說思念之情，也趕緊加LINE建立聯繫方式，高男情緒激動直呼「找妳找好久，在網路上找也找不到」，雙方約定好今年過年一定要相聚團圓。警方替高男辦理撤尋手續後，高男帶著感激的心情，頻頻向警方道謝才離開。

►鍋寶「不鏽鋼保鮮盒」5入超特價1080元！輕量好帶、直接微波超方便

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
FB剩老人用？　鄉民揭致命傷：年輕人都用「2個App」
白癡公主咖啡廳才開10天！　地主衝廚房「不給租了」
他騎車抽菸被帶到派出所　竟意外找到失散20年母親
《營業中》浩子認「因大家一舉動」怒了！　庹宗康揭真相
澎湖無菜單料理！她見「前2道」嫌爛不吃　內行傻眼
C羅正妹女友狂曬千萬珠寶！　球場成秀場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

70歲尪在老司機LINE群傳「1S」被抓包　送妻房產仍挨告

緝毒犬出動！中警臨檢海派酒店、遊藝場　查獲酒駕及失蹤人口

騎車抽菸被攔查！警1句話…他傻愣回派出所　竟找到失散20年母親

汐止男酒後騎電動車遭攔辯「沒開電用腳蹬」　酒測值1.13慘了

為結紮仿造妻子簽名！2寶爸挨告喊冤　她親曝傻眼真相

林森北酒店消費賴帳！26歲壯男亮西瓜刀　警甩棍拍落壓制

大園死亡車禍！大貨車撞分隔島路牌車頭凹陷　駕駛送醫不治

警車擦撞彈飛360度翻轉！女警疑恍神肇禍...驚險影片曝

苗栗廂型車起火燒成廢鐵　民宅百葉窗、監視器也毀了

台南88槍案至今未破！方仰寧首曝偵辦進度：犯嫌分「3個層級」

刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

伊能靜尊重小哈利穿女裝　「他的每個面向我都愛」

阿根廷4：3勝荷蘭晉4強　險爆衝突裁判發18張黃牌

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

正妹老師用節奏感句子互動　不吼叫也能吸引學生注意！

張棟樑再唱《當你孤單你會想起誰》　曝青春回憶「抄梁詠琪的歌詞追愛」

要蔡依林再演戲「下輩子！」　林柏宏靦腆：Jolin?..Jolin姐?

小S被預測「容易有一夜情」　臉紅問：一下下也不行嗎XD

70歲尪在老司機LINE群傳「1S」被抓包　送妻房產仍挨告

緝毒犬出動！中警臨檢海派酒店、遊藝場　查獲酒駕及失蹤人口

騎車抽菸被攔查！警1句話…他傻愣回派出所　竟找到失散20年母親

汐止男酒後騎電動車遭攔辯「沒開電用腳蹬」　酒測值1.13慘了

為結紮仿造妻子簽名！2寶爸挨告喊冤　她親曝傻眼真相

林森北酒店消費賴帳！26歲壯男亮西瓜刀　警甩棍拍落壓制

大園死亡車禍！大貨車撞分隔島路牌車頭凹陷　駕駛送醫不治

警車擦撞彈飛360度翻轉！女警疑恍神肇禍...驚險影片曝

苗栗廂型車起火燒成廢鐵　民宅百葉窗、監視器也毀了

台南88槍案至今未破！方仰寧首曝偵辦進度：犯嫌分「3個層級」

聖誕節換新機！小米高階機省3千元、舊換新最高折2萬

8點檔女星難產花2萬剖腹！老公「生孩子逼AA制」：男女平等　她心死離婚

啟動內閣徵詢！鄭文燦任副閣揆？　蘇貞昌證實「約見卸任8年縣市長」

自民黨高層萩生田光一：建構世界氫供應鏈　盼與台灣攜手

婆媽「愛用1物洗菜」她驚喊：真的不要！最乾淨洗法揭曉

JKF火大不忍了！怒AV導演「惡意羞辱女郎」大動作開吉 

《英雄聯盟》LCK頂尖射手加入北美　FLY宣布Prince加盟、中路也是年輕韓援

台酒威士忌恐逃過一劫！　官方：代理商可能另闢管道銷中國

哈利梅根紀錄片開播首份民調　近半數英人喊「拔除王室頭銜」

70歲尪在老司機LINE群傳「1S」被抓包　送妻房產仍挨告

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

社會熱門新聞

教召男揍班長！軍方要他關5年被駁回

21歲女車手大姐頭夢中素顏被逮

不上床就吃慶記！　14歲女控遭性侵真相曝

大貨車撞分隔島路牌車頭凹陷　駕駛送醫不治

秀分局長合照、堵「蘭小明」　網紅烏鴉被逮

妻遭夫勒頸險死　未用全力法官輕判　

未婚夫出軌又嫖妓　嘆耗盡青春她心碎提告

三重女乾屍死因超悲哀！暖心善款湧入

自稱「砲兵後勤」訂40隻烤雞惡意棄單

騎車抽菸被攔查　意外找到失散20年母親

Uber被超車乘客不滿下車揍人　

汐止氣爆瞬間曝！2警消站門口「直接彈飛」

信義區「夜店大臨檢」　警逮獲6犯嫌

男夜校生無照追撞竟遭指侵！　他辯天冷想取暖

更多熱門

相關新聞

仙氣外露！黃捷「12張美照」網友狂讚

仙氣外露！黃捷「12張美照」網友狂讚

高雄市議員黃捷成功連任，在鳳山區獲得第一高票共2萬7744票，也是高雄市議員第一高票。而她在選舉期間推出的「捷伴同行」桌曆，在選舉結束後已下架，她日前在臉書分享桌曆中12張美照，「取景都是在我們鳳山美好的角落，在此跟大家分享」。

警車擦撞彈飛360度翻轉！女警疑恍神肇禍

警車擦撞彈飛360度翻轉！女警疑恍神肇禍

高雄男護女友飆罵警　裝MAN下場慘

高雄男護女友飆罵警　裝MAN下場慘

美魔女「遇渣男求平靜」攏是假！警拳頭硬了

美魔女「遇渣男求平靜」攏是假！警拳頭硬了

休旅車彎道直衝　當場「烏龜翻」

休旅車彎道直衝　當場「烏龜翻」

關鍵字：

高雄仁武分局

讀者迴響

熱門新聞

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

男友KTV廁所激戰小三　叫她在外面等

內褲「壽命極限」沒破也要換！醫搖頭：穿太久釀4下場

捕獲8點檔男星擺攤賣肉圓！摔馬脊椎變形沒戲拍

小新路跑負評爆炸　主辦單位回應

凱恩罰丟點球超懊悔　姆巴佩當場大笑

洪榮宏和嘉賓太親密　嫩妻衝上台

LINE「1按鍵露餡」好老公狂約砲！妻哭：好噁心

苗栗獅潭鄉發錢了　紓困金再一波！

摩洛哥1比0首闖4強　C羅黯然告別

夫妻年收100萬買板橋房「揹40年房貸」　網見金額愣了

目睹C羅替補痛哭　女友嘲諷主帥

愛莉莎莎開課「2天賺1300萬」！

C羅獨自離場「掩面痛哭」

陰道清水洗就好？婦產醫給正解　示警1舉動「愈洗愈癢」

更多

最夯影音

更多
刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止
王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！

王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

伊能靜尊重小哈利穿女裝　「他的每個面向我都愛」

伊能靜尊重小哈利穿女裝　「他的每個面向我都愛」

阿根廷4：3勝荷蘭晉4強　險爆衝突裁判發18張黃牌

阿根廷4：3勝荷蘭晉4強　險爆衝突裁判發18張黃牌

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面