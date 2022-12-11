騎車抽菸被攔查！警1句話…他傻愣回派出所　竟找到失散20年母親

▲男騎士騎車抽菸被攔查，警方查緝身分，發現他被列為協尋人口。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

一名70多歲的藍姓老婦人，20多年前遠走他鄉，她因思子心切，上月底回到高雄時，發現已經物是人非，轉向仁武分局報案，希望員警協尋兒子。警方6日攔查一名騎車邊抽菸的男騎士，發現他竟就是藍婦要找的兒子，母子透過電話相聚，約定這次過年一定要團圓。

藍姓老婦人20多年前因故離家，獨自前往台中居住，多年來都沒有和家人聯絡，她因為思子心切，希望有生之年能再見到兒子一面，上月29日，她回到過去於高雄仁武住處，但發現舊家已經改建，沒辦法聯繫上家人，因此向仁武分局報案協尋。

警方於6日傍晚5點多，於鳥松區中正路、長青路口巡邏時，發現一名男騎士騎乘機車邊抽菸，員警上前示意攔停，並勸導騎車抽菸是違規行為，同時也查緝男騎士的身分。

▲母子相隔20多年才通電，高男情緒激動。（圖／記者許宥孺翻攝）

而這一查，不得了，竟發現46歲的高姓男騎士被列為協尋失蹤人口，員警告訴高男：「你媽報你失蹤耶！」高男一聽秒愣住，表示：「蛤？我找我媽好久了！她住哪裡？」員警請高男一同回派出所，母子透過電話聯繫上，確定高男就是藍姓婦人要找的失散兒子。

兩人在電話中訴說思念之情，也趕緊加LINE建立聯繫方式，高男情緒激動直呼「找妳找好久，在網路上找也找不到」，雙方約定好今年過年一定要相聚團圓。警方替高男辦理撤尋手續後，高男帶著感激的心情，頻頻向警方道謝才離開。