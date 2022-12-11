長髮美魔女「遇渣男求平靜」攏是假！真實身份曝...警拳頭硬了

▲黃姓女慣竊假裝成貴婦，在靜思堂偷竊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市三民二民族路派出所的轄區當中，3天內發生5起皮包失竊案件，經過調查這才發現是一名47歲的黃姓女慣竊，而且每次還會變裝成貴婦，避免身形被認出。

6日下午，警方在左營左上街找到了一名47歲的黃姓女子，員警亮出搜索票，這名女子當下已經很清楚發生了什麼事，還哀求警方要移到角落處理，不過員警不肯，表示「你認為我們三民很好欺負，不是叫你不要再來了」，原來這名黃姓女子是慣竊，11月25日到27日光是在三民二的轄區就犯案5起。

▲黃姓女慣竊落網時的畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲黃姓女慣竊假裝成貴婦偷竊的穿著。（圖／記者吳奕靖翻攝）

黃姓女子把自己打扮像貴婦，前往靜思堂，然後說感情受挫遇到渣男，來到這裡尋求心靈寄託，趁機偷走靜思堂內其他人的皮包，犯案離開之後就前往銀樓盜刷、買金飾，3天下來得手11萬。黃女之前曾經在2個月內偷竊15次，行竊大高雄地區，連攤商也不放過，甚至還有住宅竊案，總共得手200萬，被依照竊盜罪等罪移送法辦。

▲黃姓女慣竊假裝成貴婦，在靜思堂偷竊後再到銀樓盜刷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）