8月才大火...苗栗後龍紙廠又燒！消防隊花5小時撲滅

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗後龍鎮永發紙廠8月27日發生火災，消防隊花了8天才將火勢完全撲滅，清理出來的廢紙堆置在廠區空地，今(11)日清晨廢紙堆不明原因又起火燃燒，消防隊花5個小時才將火勢撲滅，沒有人員傷亡，起火原因還要調查。

▲後龍永發紙廠8月發生火災，消防隊花了8天滅火，11日清晨廠區廢紙堆又起火燃燒，幸未波及廠房。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗消防局清晨5時8分接獲火警通報，地點是8月27日發生火災的永發紙廠，消防局派遣第二大隊及後龍、竹南、造橋3個消防分隊出勤滅火，消防人員到達現場發現是露天空地燃燒廢紙堆，有7、8處紙堆起火燃燒，並因風勢引燃空地雜草，面積約3000平方公尺，立即布6條水線滅火，防止延燒廠房及住宅，現場也找來怪手邊開挖、邊滅火，約在10時10分將火勢撲滅。

後龍消防分隊長林永峰表示，這家紙廠在今年8月27日發生火災，主要火勢雖在第一時間控制，但原料紙捲內有餘燼，屬於深層火災，必需出動怪手邊翻動邊灑水，消防隊當時花了8天才將火勢完全撲滅，千坪廠房也燃燒殆盡。

8月火災清理出來的廢紙就堆置在廠區空地，廢紙堆11日清晨5點多不明原因起火，消防堆大約花了5小時才將火勢撲滅，幸好沒有再波及廠房，起火原因還要再調查。