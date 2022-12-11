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Twitter「藍勾勾」新訂閱制出爐　iOS版本貴92元

▲推特推出新版的訂閱制度。（圖／取自MacRumors）

▲推特推出新版的訂閱制度。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

Twitter 宣布 Twitter Blue 訂閱選項將於週一重新啟動，預計網站版價格為每月8 美元（約新台幣276元），iOS App每月則為 11 美元（約新台幣338元）。iOS版本貴了92元，iOS 上較高的價格是為了抵消蘋果通過 App Store 抽取15%以上的傭金。

Twitter Blue 訂閱者將在他們的名字旁邊收到一個藍色「勾勾」標記，不過在這之前，用戶需要前提驗證電話號碼並且他們的帳戶通過審核。取得藍勾勾後，用戶可以編輯推文和上傳更高解析度率 1080p 影片，以及具備輕鬆閱讀推文的閱讀器模式。更改用戶名、顯示名稱或個人資料照片的訂閱者將暫時失去藍勾勾標記，在帳戶審查完成後會重新顯示。

上個月因為「藍勾勾」帳戶被用來冒充企業、名人後，Twitter 暫停了新的 Blue 訂閱。獲得藍色複選標記的唯一要求是花費 8 美元。推特還宣布，它將開始用針對企業帳號使用「金色勾勾」來代替原本的「官方」標籤，而針對政府等帳號使用「灰色勾勾」作為標記，這些功能將在本週晚些時候開始推出。

Twitter Blue 的訂閱者也會看到比非訂閱者少 50% 的廣告，能夠發布更長的影片，在回覆、提及和搜索中優先推文，不過這些特權尚未正式推出。

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