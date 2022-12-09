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推特清潔工被裁卻無資遣費　議員：馬斯克把人「當垃圾一樣」趕走

▲▼ 全球首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬斯克（Elon Musk）接管推特後大幅裁員引發議論。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

全球首富馬斯克（Elon Musk）收購並掌管推特（Twitter）後大舉裁員，曾在推特舊金山總部工作的清潔人員向BBC表示，他們遭解雇卻沒拿到遣散費。馬斯克團隊成員還被爆料對一名在推特工作10年的清潔工說，機器人很快就會取代他的工作。加州的州參議員就批評，馬斯克把這些前員工當作「垃圾一樣」對待。

BBC於5日以西班牙文採訪了4名自稱被推特解雇的清潔工，他們在聖誕節前3周突然被告知這份工作可能不保。清潔人員工會主席米蘭達（Olga Miranda）表示，有一群清潔工們在5日組織罷工行動以表抗議，結果這些人隨後就被推特通知解雇，立即生效，而且並未收到任何資遣費。米蘭達認為，這些人被解雇的原因只是因為他們是個工會組織。

為推特工作4年的薇拉瑞爾（Adrianna Villarreal）擔心地說，現在她煩惱自己沒有足夠的錢在聖誕節期間餵飽一個家庭，「我們應該給孩子們準備聖誕禮物，在餐桌上擺出一盤食物，但一夕間我們什麼都沒有了。」受雇5年的拉米雷斯（Juana Laura Chavero Ramirez）是一名糖尿病患者，現在也開始擔心自己沒錢維持藥物治療，「我們不僅是失業，還頓失收入。」

▲▼馬斯克（Elon Musk）、推特（Twitter）。（圖／路透）

▲推特總部的前清潔工爆料，有馬斯克團隊的人表示，他們的工作很快會被機器人取代。（圖／路透）

在推特待了10年的清潔工阿爾瓦拉多（Julio Alvarado）表示，原本工作環境一直都很好，直到馬斯克10月份接管推特後情況發生變化，他清理部分辦公區域時須由私人保安護送，還有馬斯克團隊的人告訴他，他做的工作很快就會過時，「因為機器人最終將取代人類清潔工。」如今他被裁員，沒錢付房租、醫療保險，也無法養活墨西哥的家人。

自5日以來，一群清潔工們持續在舊金山推特總部外頭抗議，他們聲稱目前舊金山幾乎找不到清潔工作的職缺，讓他們不知何去何從。加州民主黨州參議員維納（Scott Wiener）表示，清潔工們被當作垃圾一般，受到「可怕的」對待，「我希望馬斯克能像對待人類一樣，照顧公司的工友，讓他們重新開始工作，而不是在聖誕節前把他們趕出去。」

舊金山市府律師（City Attorney）邱信福（David Chiu）向BBC表示，他將調查馬斯克是否違反法律，「馬斯克藐視勞動法已久，雖然發生這種事情我並不驚訝，但我仍為這些勞工感到難過。我們將進一步調查此事。」

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