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天選之人！命理師曝12星座「尾牙抽中大獎秘訣」　1招數錢到手軟

又到了吃尾牙的熱門季節，許多人都希望能抽中大獎。（圖／示意圖，報系資料照片）

▲又到了吃尾牙的熱門季節，許多人都希望能抽中大獎。（圖／示意圖，CTWANT提供）

圖文／CTWANT

2022年即將接近尾聲，下（1）月底就要迎來農曆新年。在歲末年終之際，許多企業都會舉辦尾牙，聯絡員工感情，順便讓大家抽抽獎項試手氣。你想知道今年自己在尾牙宴上，能有好手氣嗎？清水孟國際塔羅的小孟老師，就透過星座角度，分析在12星座的人中，各自有哪些開運妙招，能幫助自己在尾牙如願中大獎。

牡羊座　

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牡羊座的人中獎感覺總是憑運氣，卻覺得怎麼每年手氣都不是太好，今年除了可以到有名的求財廟拜拜，請神明保佑之外，建議可在自家床下放紅包袋，床下放紅包袋可以將好運氣持續運轉，讓你每天睡覺都把晦氣排除，除了可以幫助身體健康，把整個人的氣場補亮補滿，還能補出旺旺財運喔。

金牛座

金牛座的朋友在年底這個時節，可說是福來運轉，過去在財運上受困的部分都會一一紓困，在這樣的好運下尾牙抽獎可以說是勝券在握，而不只尾牙，在旅行社或是網路購物抽獎，也都很有機會中獎喔。建議金牛座可在房間擺放紅色地墊，象徵步步鴻運，步步高升，每天這樣踩來踏去，將能夠替自己踩出一條中獎的康莊大道。

雙子座　　

雙子座朋友最近要開始克制自己，千萬不要胡亂花錢，容易將財運散出去，在年底好好守財才能幫你把握住財運，而屬於你們的開運絕招是在家裡門口打開45度角的位置，擺放金色的招財開運物，不管是黃水晶或是金色招財貓，只要在這個位置擺上金色物品就能使你們財運亨通，迎財納福，眉開眼笑。

巨蟹座

巨蟹座的朋友總是溫和體貼，如果有同事特別想得獎，你也就默默的覺得祝福彼此，聽天由命，但這次你可以使用這個開運絕招，就是喝陰陽水，每天半冷半熱調配陰陽水，幫助你陰陽能量調和，就像太極，當陰陽調和，能量就會走向豐盛圓滿，氣場一強運氣就旺，說不定最大獎項就可以抱走囉。

獅子座　

獅子座朋友過去一年得財運狀況讓你有點悶在心裡口難開，但不用擔心年底時你的運氣就在開始慢慢好轉，這時候若能夠在床頭櫃上擺放金元寶的造型物品，並在元寶下方寫下姓名、生日，金元寶就能幫助你迎接財運的豐盛之氣，並好好守住財氣運轉到你身上，讓你接下來一路旺旺旺喔！

處女座　

處女座的朋友如果期待在今年尾牙中大獎，其實非常簡單，除了每天要吃飽睡好，讓自己精神飽滿之外，只要在家中廚房或玄關上擺放蝴蝶造型的擺飾，這樣就能透過蝴蝶幫你把財運帶進來，並且還會為你帶來四方吉利貴人，而蝴蝶造型最好有翱翔之態，代表招來吉祥之意，翩翩飛舞吉祥滿載。

天秤座　

天秤座的朋友平常可以說是好人好事代表，常常幫助朋友也算是一種積福，在年底尾牙大獎的廝殺前夕，記得使用可招財進寶福祿平安的葫蘆，只要在房間窗戶旁，或辦公桌旁的窗戶邊擺放葫蘆，就能替自己轉煞為福，不管是累積的疲累之氣，或是怨恨之氣，葫蘆都能幫助轉運，運用圓融之氣來招喚鴻福。

天蠍座

天蠍座朋友如果在尾牙前夕能夠出國旅遊一趟，能夠有良好的轉運效果，因為可以聚足四方之氣，若沒有時間出國的朋友，可以在家裡廁所放黃金或是金色的衛生紙盒，象徵每抽一張面紙就像抽一張鈔票，而這鈔票感覺綿延不絕，永不止息。此一絕招可以幫忙財運大開，不只中獎還能招來更多賺錢機會。

射手座　

射手座的朋友在尾牙前夕一定要時時的觀察自己，要記得讓自己處在身心靈的平衡狀態，才會吸引好事發生，而射手座的專屬絕招，是在房間或是辦公室擺一盆開運竹，綠色開運竹除了可以療癒內心傷痛之外，還能夠幫忙聚足好運，讓自己各方面的運氣都節節高升，勢如破竹，好運直衝上天無法擋。

摩羯座　

摩羯座的朋友若想要在尾牙中大獎，並保佑事業更順利向上，你們可以在辦公桌的抽屜，或是家裡書桌抽屜擺放五帝錢，可以使用紅包袋裝著，或直接擺放都可。而銅錢性質屬金，有極強的化煞招財作用，使用盛世皇帝年號的五帝錢還可以有扭轉乾坤，使人運勢達到興旺發達。使用此招可助魔羯財運有帝王之勢啊。

水瓶座　

崇尚自由的水瓶座，在年底非常適合使用大自然療癒法，大自然是有極強的能量的，若想尾牙中獎，請每天抽空在公園，或是可曬到太陽之處，閉上眼睛感受太陽的金黃色日光照耀在身上，想像身體的每一顆細胞都因為太陽的能量而感到放鬆與充滿希望，若當日雨天沒有太陽，也可以靠冥想的方式，讓太陽金色能量帶來無盡的豐盛。

雙魚座　

雙魚座的朋友可以好好期待尾牙抽獎，年底運勢不錯可盼一掃陰霾，只要使用此招中獎機率大增，而專屬於你們的招財方式則是在腰帶上內側之處，用奇異筆畫九個錢幣符號，這符號代表九五至尊，可使你們擁有腰纏萬貫之氣，象徵能與九五至尊一樣富甲一方，財源滾滾，富貴逼人，讓你財到福到好運到。

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周刊王小孟老師尾牙12星座

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