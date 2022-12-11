　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

基進黨支持者鼓動「背刺」高嘉瑜　民進黨支持者痛罵：只會分票！

▲▼高嘉瑜時事聯訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲立委高嘉瑜現在正面臨遭到基進黨「背刺」的危機。（圖／記者陳煥丞攝）

記者林彥臣／綜合報導

九合大選剛過不久，綠營的支持者就開始討論2024大選，在綠營社團「帶你進入泛柯學」中，就有同為綠營基進黨的支持者，鼓吹在2024的立委選舉，在港湖區應該票投基進黨候選人。不料卻遭到民進黨的支持者痛罵，這是「側翼在分化」，只會分民進黨和獨派的選票。

粉絲專頁「你一直被呼攏的事」在社團中發文表示，「2024內湖南港的民進黨支持者最好的投票方式：總統投賴清德，立法委員投基進黨候選人！既然高嘉瑜說民進黨側翼是民進黨敗選的原因，我們就實現她的願望！」

▲▼基進黨的支持者呼籲2024立委票投基進黨，讓高嘉瑜落選。（圖／翻攝自Facebook／帶你進入泛柯學）

▲基進黨的支持者呼籲2024立委票投基進黨，讓高嘉瑜落選。（圖／翻攝自Facebook／帶你進入泛柯學）

有網友在這則貼文中回應表示，「唯一支持賴醫師~吳醫師加油」、「支持吳欣岱醫師選港湖立委」、「根本在黨內初選就應該出局才是」、「高嘉瑜穩提名港湖立委的 看⋯讓她再當選 真是民進黨之恥吧！」、「賴清德想要讓我投他，把高加愚（高嘉瑜）開除，我絕對投」。

但是也有民進黨支持者反駁，「基進黨不過是個比較失敗的時代力量，除了分民進黨和獨派的選票，還有什麼意義嗎？任何從民進黨分票的行為，都是在助長黨國勢力這就是標準黨國側翼在分化啊」

►鍋寶「不鏽鋼保鮮盒」5入超特價1080元！輕量好帶、直接微波超方便

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
快訊／大黑馬摩洛哥半場1比0領先　C羅坐板凳無奈看被進球
明低溫探16℃！「更強冷空氣」來襲時間曝
獨／蔣萬安下周一公布第一波名單　環保局長找「空保大將」吳盛忠
世界盃「被詛咒的一球」　PK大賽這情況破門成功率驟降

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

基進黨支持者鼓動「背刺」高嘉瑜　民進黨支持者痛罵：只會分票！

管中閔「瓶插」比喻論文抄襲：最後一定枯萎　培養土壤才能出大樹

獨／蔣萬安下周一公布第一波名單　環保局長找「空保大將」吳盛忠

柯文哲拿下3780票　連任「民眾黨主席」

國際好奇怎贏得大選？　朱立倫：和美日當朋友也希望與對岸和平

2409產品遭陸列不合格且未告知理由　行政院喊話：取消不公平貿易障礙

閃黑道爭議？王鴻薇行程不見葉林傳　吳怡農：或許剛選完想休息一下

蘇貞昌約見「接班隊」？　他曝1關鍵：洗臉賴清德

上任後是否查弊案？　「重點在安全體檢」張善政：不會先入為主

松機遷不遷？王鴻薇酸找「邱國正補課」　吳怡農：她該問在地居民意見

王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！

刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

阿根廷4：3勝荷蘭晉4強　險爆衝突裁判發18張黃牌

伊能靜尊重小哈利穿女裝　「他的每個面向我都愛」

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

正妹老師用節奏感句子互動　不吼叫也能吸引學生注意！

張棟樑再唱《當你孤單你會想起誰》　曝青春回憶「抄梁詠琪的歌詞追愛」

要蔡依林再演戲「下輩子！」　林柏宏靦腆：Jolin?..Jolin姐?

小S被預測「容易有一夜情」　臉紅問：一下下也不行嗎XD

基進黨支持者鼓動「背刺」高嘉瑜　民進黨支持者痛罵：只會分票！

管中閔「瓶插」比喻論文抄襲：最後一定枯萎　培養土壤才能出大樹

獨／蔣萬安下周一公布第一波名單　環保局長找「空保大將」吳盛忠

柯文哲拿下3780票　連任「民眾黨主席」

國際好奇怎贏得大選？　朱立倫：和美日當朋友也希望與對岸和平

2409產品遭陸列不合格且未告知理由　行政院喊話：取消不公平貿易障礙

閃黑道爭議？王鴻薇行程不見葉林傳　吳怡農：或許剛選完想休息一下

蘇貞昌約見「接班隊」？　他曝1關鍵：洗臉賴清德

上任後是否查弊案？　「重點在安全體檢」張善政：不會先入為主

松機遷不遷？王鴻薇酸找「邱國正補課」　吳怡農：她該問在地居民意見

C羅最後一舞遺憾8強出局　門將誤判釀失球、2次好機會頂飛

樓上鄰居「噪音騷擾」3年！台北男崩潰提告　結果出爐

他成隊史世界盃進球王　只有這心願：想把快樂帶給摩洛哥人民

「蠟筆小新路跑」負評爆炸　主辦單位回應了

好市多員工拆盒剪葡萄！會員控「少幾顆湊試吃」　賣場回應了

理科太太要酸民惦惦！律師傻眼「跟通靈搞混了嗎」點民眾怯步關鍵

颶風連續強襲後⋯海灘出現神秘物體　竟是1800年代古船

梅西開心闖4強、C羅先說再見黯然落淚　留淘汰賽0進球尷尬紀錄

基進黨支持者鼓動「背刺」高嘉瑜　民進黨支持者痛罵：只會分票！

大姑狂酸她「不孝順爸媽」 　霸氣媳婦反問一句話秒讓她閉嘴

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

政治熱門新聞

200人立院怒吹求生哨　催促藍綠立委搶救菸防法

獨／蔣萬安小內閣曝！環保局長找來「空保大將」

柯文哲連任「民眾黨主席」

全台唯一水產品輸陸　業者：就是表單如實填寫

蘇貞昌約見「接班隊」？他：洗臉賴清德

管中閔瓶插比喻論文抄襲：最後一定枯萎

基進支持者鼓動背刺高嘉瑜　民進黨支持者痛罵

嘉義候選人穿運動內衣　露出南半球做瑜珈

表態了？　趙少康：若我當總統「役期回歸4個月絕不延長」

行政院喊話大陸：取消不公平貿易障礙

郭正亮爆賴清德2024副手人選　可能會是「她」

傳多位局處長被蔣萬安鎖定留任　柯文哲：我的局處長太優秀了

國際好奇怎贏得大選？　朱立倫給這答案

王鴻薇行程不見葉林傳　吳怡農這樣說

更多熱門

相關新聞

「農婦都不見了」　沈富雄評吳怡農只給「這分數」

「農婦都不見了」　沈富雄評吳怡農只給「這分數」

民進黨立委補選參選人吳怡農日前受訪時不僅忽略記者問題，更反嗆記者「我還以為我在跟王鴻薇的發言人對話」，引發各界熱議。對此，前立委沈富雄昨（9日）表示現在「農婦都不見了」，如果滿分10分，他只能給吳怡農3分半。他認為，吳怡農在面對黑道、黃承國等問題都推給中央，表面上包裝得很好，實際上自家問題沒辦法處理。高嘉瑜則說，吳怡農是美式style，在面對媒體時可能與土生土長的台灣人比較不同，較沒辦法被接受。

賴清德投入黨主席選戰　高嘉瑜：民進黨最後的絕地武士！

賴清德投入黨主席選戰　高嘉瑜：民進黨最後的絕地武士！

急改口下台說　高嘉瑜傳訊陳明通道歉

急改口下台說　高嘉瑜傳訊陳明通道歉

高嘉瑜向陳明通道歉　改口「下台說」

高嘉瑜向陳明通道歉　改口「下台說」

賴清德接黨魁扛下2024？　高嘉瑜：他是最強人選

賴清德接黨魁扛下2024？　高嘉瑜：他是最強人選

關鍵字：

基進黨高嘉瑜帶你進入泛柯學柯學先生

讀者迴響

熱門新聞

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

內褲「壽命極限」沒破也要換！醫搖頭：穿太久釀4下場

摩洛哥1比0首闖4強　C羅黯然告別

大黑馬摩洛哥半場1比0領先

陰道清水洗就好？婦產醫給正解　示警1舉動「愈洗愈癢」

LINE「1按鍵露餡」好老公狂約砲！妻哭：好噁心

愛莉莎莎開課「2天賺1300萬」！

洪榮宏和嘉賓太親密　嫩妻衝上台

畢書盡世紀破冰陳勢安台上擁抱

苗栗獅潭鄉發錢了　紓困金再一波！

C羅獨自離場「掩面痛哭」

正妹撿皮夾送警局　隔天竟遭提告

夫妻年收100萬買板橋房「揹40年房貸」　網見金額愣了

妹子和哥同住「沒穿內衣」激凸　男友驚喊1句

「年輕人去哪工作？」　8年級生揭真相

更多

最夯影音

更多
王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！

王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！
刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

阿根廷4：3勝荷蘭晉4強　險爆衝突裁判發18張黃牌

阿根廷4：3勝荷蘭晉4強　險爆衝突裁判發18張黃牌

伊能靜尊重小哈利穿女裝　「他的每個面向我都愛」

伊能靜尊重小哈利穿女裝　「他的每個面向我都愛」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面