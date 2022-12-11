基進黨支持者鼓動「背刺」高嘉瑜　民進黨支持者痛罵：只會分票！

▲立委高嘉瑜現在正面臨遭到基進黨「背刺」的危機。（圖／記者陳煥丞攝）



記者林彥臣／綜合報導

九合大選剛過不久，綠營的支持者就開始討論2024大選，在綠營社團「帶你進入泛柯學」中，就有同為綠營基進黨的支持者，鼓吹在2024的立委選舉，在港湖區應該票投基進黨候選人。不料卻遭到民進黨的支持者痛罵，這是「側翼在分化」，只會分民進黨和獨派的選票。

粉絲專頁「你一直被呼攏的事」在社團中發文表示，「2024內湖南港的民進黨支持者最好的投票方式：總統投賴清德，立法委員投基進黨候選人！既然高嘉瑜說民進黨側翼是民進黨敗選的原因，我們就實現她的願望！」

▲基進黨的支持者呼籲2024立委票投基進黨，讓高嘉瑜落選。（圖／翻攝自Facebook／帶你進入泛柯學）



有網友在這則貼文中回應表示，「唯一支持賴醫師~吳醫師加油」、「支持吳欣岱醫師選港湖立委」、「根本在黨內初選就應該出局才是」、「高嘉瑜穩提名港湖立委的 看⋯讓她再當選 真是民進黨之恥吧！」、「賴清德想要讓我投他，把高加愚（高嘉瑜）開除，我絕對投」。

但是也有民進黨支持者反駁，「基進黨不過是個比較失敗的時代力量，除了分民進黨和獨派的選票，還有什麼意義嗎？任何從民進黨分票的行為，都是在助長黨國勢力這就是標準黨國側翼在分化啊」