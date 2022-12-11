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奧客下單要求幫多買1飯糰　外送員「心軟照做」下場慘了

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲奧客下單要求「幫多買1飯糰」，外送員心軟照做卻遭無情背叛。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／趙蔡州報導

一名外送員發文抱怨，他日前接到一份餐飲訂單，顧客要求他幫忙多買一份40元飯糰，承諾取餐時一起給錢，不料他完成訂單後，顧客竟向客服投訴，說他超收金額，導致他該訂單白跑，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在臉書「外送員的奇聞怪事」表示，他日前凌晨1時許接到一份訂單，客人還傳訊息拜託他多買一顆40元飯糰，承諾取餐時會給錢，「我想說，不是香菸應該還好，於是就幫忙他買了，取餐時，客人確實有多給飯糰錢。」

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沒想到訂單完成不久，原PO就接到客服來電，原來是客人指控他超收金額，這一筆訂單直接被取消，讓他當場傻眼，感嘆「做人真的不能太好」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「提告詐欺啦，年終獎金就有了」、「原來他的人品只值40元」、「防人之心不可無就是這樣」、「那種人最好吃飯糰噎死，好心買又搞外送員」、「有夠垃圾」、「真的有缺這40元嗎，好扯。」

也有許多外送員分享自身經驗，「千千萬萬不要幫客人多買東西，無論如何都拒絕，避免造成停權風險」、「我都直接把公司規定翻出來，不給代買，就是怕這種鬼事」、「絕對不要代買，超多糾紛都是因為幫忙代買來的。」

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