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大陸 大陸焦點 特派現場

第11屆共同家園論壇平潭開幕　推動兩岸高端產業發展區

▲▼ 第十一屆共同家園論壇8日平潭開幕， 。（圖／主辦單位提供）

▲ 平潭實驗區管委會業與全國台企聯簽訂戰略合作框架協議。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／北京報導

第十一屆共同家園論壇8日平潭開幕，聚焦「好的生活 好的未來」為主題，通過「線下+線上」的形式，配套舉辦閩台電商平潭對話和第六屆海峽兩岸村里長交流會等活動，實驗區管委會業與全國台企聯簽訂戰略合作框架協議，合力推動兩岸高端產業融合發展集聚區。

本屆活動嘉賓有福建省委常委、常務副省長郭寧寧，全國台企聯常務副會長吳家瑩，實驗區黨工委書記賴軍出席開幕式並先後致辭。大陸國台辦經濟局為論壇開幕發來賀信，新黨主席吳成典發表視訊致辭。

▲▼ 第十一屆共同家園論壇8日平潭開幕， 。（圖／主辦單位提供）

▲ 福建省委常委、常務副省長郭寧寧 。（圖／主辦單位提供）

郭寧寧表示，福建與台灣地緣相近、人緣相親，處在海峽兩岸融合發展最前沿。省委和省政府將繼續支持平潭建設兩岸共同家園、共同市場，合力推進兩岸高端產業融合發展集聚區，「打造台胞第二生活圈」。

國台辦經濟局賀信表示，論壇自2012年舉辦以來，始終圍繞建設兩岸同胞共同家園建言獻策、凝聚共識，已成為兩岸同胞交流交往交心、共商共建共享的重要平台。希望以本次論壇舉辦為契機，探索嵐台融合發展新路，繼續推動兩岸關係和平發展、融合發展。

▲▼ 第十一屆共同家園論壇8日平潭開幕， 。（圖／主辦單位提供）

▲ 第十一屆共同家園論壇在平潭開幕 。（圖／主辦單位提供）

吳家瑩表示，全國台企聯將以論壇為契機，進一步加強與平潭的聯繫合作，引領更多的台胞台商台企走進平潭、認識平潭、入駐平潭，共同參與建設平潭高質量發展的美好未來。

開幕式上，實驗區管委會與全國台企聯簽訂戰略合作框架協議，同時舉行嵐台青年創新創業大賽頒獎儀式，10個優勝項目團隊榮獲最佳創新科技之星、最佳創新發展之星、最佳創新潛力之星和創新未來之星等獎項。由4位台灣青年代表圍繞「就業、創業、共建、共享」四個篇章作主旨演講。

▲▼ 台青自製大陸行腳節目 。（圖／台青洛克思提供）

▲ 台青自製大陸旅遊綜藝節目 。（圖／台青洛克思提供）

本屆活動邀請許多在陸台青，其中來自東莞的洛克思為了讓更多年輕人瞭解大陸大江南北的的特色與文化，組織團隊推出旅遊綜藝節目「台青西遊記」。節目策劃者和執行人全是台灣青年，成員有在大陸工作、生活的台灣自媒體達人、「網紅」組成的一隻台灣全媒體團隊。

用台灣青年的真實視角「探索」大陸的山山水水、風俗人情，以短視頻及旅綜節目的方式，在兩岸各類平台上進行播放。
據瞭解，這是兩岸第一部由台灣青年「玩轉」大陸的真人綜藝旅遊實境秀節目。

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