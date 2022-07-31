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大陸 大陸焦點 特派現場

時機太敏感！1996年「台海危機」後...福建平潭首次實彈軍演　

記者任以芳／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）啟程「亞洲行」，解放軍從29日一連六天，在台海、南海、東海接連舉行5場軍事演習。其中，最靠近台灣的福建平潭，自1996年「台海危機後」後首次實彈演習，引起外媒高度關注。大陸學者分析，現在大陸軍武實力和1996年相比更加不同，當年都敢進行強硬手段，「這次的應對方式肯定和26年前不一樣。」

▲▼ 大陸平潭海事局2022年發佈了航行警告，7月30日早8時到晚21時部分海域將進行實兵實彈演習，民用船隻禁止駛入。 。（圖／翻攝平潭海事局、央視）

▲平潭海事局發佈航行警告，7月30日早8時到晚21時部分海域將進行實兵實彈演習，民用船隻禁止駛入 。（圖／翻攝平潭海事局）

裴洛西啟程之前，大陸平潭海事局提早發佈航行警告，7月30日早8時到晚21時部分海域將進行實兵實彈演習，民用船隻禁止駛入。看似普通軍事演習，引起中外媒體和國際社會高度關注，因爲自從1996年「台海危機」之後，平潭第二次實彈演習。

1996年李前總統以私人身份訪問美國康乃爾大學後，解放軍再次採取軍武威脅，再次爆發「台海危機」。當年，解放軍三軍聯合軍事演習曾在平潭進行，總參謀長張萬年率領100多位將領登澳前鎮將軍山，親自監督演習。

福建平潭是距離台灣海峽最窄的地方，直線距離130公里，距新竹僅68海浬。依照解放軍公開資料「號稱」部署在福建平潭的火箭炮能覆蓋台灣全境。如今時隔26年，最靠近台灣的平潭再次實彈演習，被外界認為針對性十足。

▲▼ 大陸平潭海事局2022年發佈了航行警告，7月30日早8時到晚21時部分海域將進行實兵實彈演習，民用船隻禁止駛入。 。（圖／翻攝平潭海事局、央視）

▲1996年「台海危機」，平潭曾大規模實戰軍演。（圖／翻攝央視）

1996年之後，平潭再次進行軍演釋放什麼訊號？清華大學台灣研究院院長巫永平分析，這次和1996年「台海危機」的時空背景不一樣。1996年前後，「台獨」剛剛冒頭，大家不覺得是一個多現實的威脅，但現在不同，主張「台獨」的民進黨在台灣成為執政黨，採取「去中國化」與大陸進行對抗。

巫永平進一步說，但與1996年時相比，中美關係、中美力量也發生變化，台灣自身也發生變化。如今我們的實力和當時（1996年）完全不一樣。裴洛西訪台成行與否，不會對美國的對台政策產生實際影響。現在不是美國可以輕易改變台海現狀的時候了，改變台海現狀的後果，美國也承受不了。

外界觀望解放軍是否真的動手？中國社科院台灣研究所研究員冷波分析，中國外交部用的詞是「嚴陣以待」，國防部用的詞是「中國軍隊絕不會坐視不管」。過去，朝鮮戰爭、1996年「台海危機」，我們還不是那麽強大，都敢於毫不猶豫地採取軍事手段，以中國大陸目前的政治和經濟實力，答案也是非常清楚的。

中國社科院台灣研究所所長楊明傑認為，關於裴洛西的可能訪台，網友們提出了各種對策，我覺得我們的選擇是開放的，包括伴飛、攔截、設立禁飛區等，從軍事上講，它們都是選項。

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