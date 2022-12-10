陸在聯合國警告：大量軍火流入烏克蘭「存在轉讓風險」

▲陸常駐聯合國副代表耿爽。（圖／翻攝陸常駐聯合國代表團）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸常駐聯合國副代表耿爽9日警告，大量流入烏克蘭的武器存在轉讓的風險，可能對戰後恢復重建帶來安全隱患，「阿富汗、伊拉克、索馬利亞等國在此方面的前車之鑑不可不察。」

耿爽當天出席了安理會審議，在向烏克蘭提供武器問題時發言，他提到，烏克蘭危機持續近10個月，大量武器彈藥湧入烏克蘭，交戰雙方特別是普通民眾都遭受了巨大的損失和創傷。

▼烏俄戰爭持續。（圖／路透社）



耿爽說，「今年9月，負責裁軍事務的聯合國副秘書長中滿泉在向安理會通報時曾表示，大量武器流入受衝突影響地區存在轉讓的風險。剛才，她又重複了這一觀點。今年6月，國際刑警組織也曾表示，運往烏克蘭的武器可能會流入黑市，落入犯罪分子之手。這些警告都不幸言中。」

耿爽指出，據報導，中東、非洲一些武裝團伙和恐怖組織已通過非法渠道獲得從烏克蘭流出的武器彈藥，「國際社會對此應當予以重視，並採取防範措施。長期來看，烏克蘭境內大批武器彈藥及爆炸物可能對戰後恢復重建帶來安全隱患。阿富汗、伊拉克、索馬里等國在此方面的前車之鑑不可不察。」

耿爽強調，中方在烏克蘭問題上始終主張停火止戰、對話和談，從危機爆發之初，中方就一直強調，政治解決是唯一出路，「一味向戰場投放武器，不斷擴大武器使用品種和範圍，只會加劇各方矛盾，延長並擴大衝突，讓普通民眾付出更大代價。」

耿爽還說，「中方再次呼籲國際社會加大勸和促談的努力，為當事方重返談判營造氛圍，為政治解決烏克蘭危機創造條件。」